FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 244

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ALEKSANDR GADZERA:

закрылся, жесть)

ведь предупреждали дошла до места"S2" - теперь вот можно? искать на отскок 

USDCADH2т 

 

Всё проспал 

 

Куплю 

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Speculator:

Куплю 

после не удачи - лучше перекурить денёк 

EURUSDDaily

 
Speculator:

Куплю 

А зря) Сработает закон подлости. Это не прогноз)))

 
Alexsandr San:

после не удачи - лучше перекурить денёк 

Aleksandr Yakovlev:

А зря)

Предполагаю, что как минимум дойдёт до 1.0955.

 
Aleksandr Yakovlev:

А зря) Сработает закон подлости. Это не прогноз)))

Я уже ранее заметил не целесообразнось продаж, хотелось по минимуму закрыть убыточные сделки, но получилось как всегда.  

 
Speculator:

Предполагаю, что как минимум дойдёт до 1.0955.

Возможно ева начнет снижаться к 1,0856-1,0833. И от туда уже долгий рост.

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Aleksandr Yakovlev:

Возможно ева начнет снижаться к 1,0856-1,0833. И от туда уже долгий рост.

Саня привет! Где твой супермониторинг?
 
Vladimir Baskakov:
Саня привет! Где твой супермониторинг?

Привет Владимир. Заметил странную ситуевину.Когда выкладываешь сигнал, подсознательно начинаешь работать на этот сигнал, 

Стараешься, пыхтишь и т.д. В итоге, получается большая просадка, потом выходишь из нее и опять 25.

А когда торгуешь в свое удовольствие, ни перед кем не отчитываешься, без контроля со стороны, 

получается торговать и очень хорошо. 

Я понимаю, что ты можешь сказать на это. Типа, бумага все стерпит или что то подобное. Честно, пофигу.

Я тут иногда выкладываю торговлю свою с 23 марта. Скрин по балансу. Последний раз было 4800 с чем то.

Сейчас 5395. Это почти с 2000 (начало торгов).  И при том еще, что я 1300 снимал.

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