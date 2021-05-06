FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 244
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закрылся, жесть)
ведь предупреждали дошла до места"S2" - теперь вот можно? искать на отскок
Всё проспал
Куплю
Куплю
после не удачи - лучше перекурить денёк
Куплю
А зря) Сработает закон подлости. Это не прогноз)))
после не удачи - лучше перекурить денёк
А зря)
Предполагаю, что как минимум дойдёт до 1.0955.
А зря) Сработает закон подлости. Это не прогноз)))
Я уже ранее заметил не целесообразнось продаж, хотелось по минимуму закрыть убыточные сделки, но получилось как всегда.
Предполагаю, что как минимум дойдёт до 1.0955.
Возможно ева начнет снижаться к 1,0856-1,0833. И от туда уже долгий рост.
Возможно ева начнет снижаться к 1,0856-1,0833. И от туда уже долгий рост.
Саня привет! Где твой супермониторинг?
Привет Владимир. Заметил странную ситуевину.Когда выкладываешь сигнал, подсознательно начинаешь работать на этот сигнал,
Стараешься, пыхтишь и т.д. В итоге, получается большая просадка, потом выходишь из нее и опять 25.
А когда торгуешь в свое удовольствие, ни перед кем не отчитываешься, без контроля со стороны,
получается торговать и очень хорошо.
Я понимаю, что ты можешь сказать на это. Типа, бумага все стерпит или что то подобное. Честно, пофигу.
Я тут иногда выкладываю торговлю свою с 23 марта. Скрин по балансу. Последний раз было 4800 с чем то.
Сейчас 5395. Это почти с 2000 (начало торгов). И при том еще, что я 1300 снимал.