FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 352
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Лесоруб, здравствуйте. Не спросил раньше. А почему кукл рисует именно такую фигуру, означающую возврат цены к Вашей точке? Почему такое сочетание свечей должно гарантировать успех в Вашей суммарной сделке? Возможно ли получение профита в произвольной точке, расставив сетку без стопов?
это его фантазия, цена крутится около одного уровня, и смещается за пределы в результате сильных факторов, как иначе вы ее представляете?
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цена крутится около одного уровня
Да, и так бывает. И болтается между уровнями, так тоже бывает. Чтобы что-либо утверждать, нужна статистика.
Что с золотом, кто-нибудь понимает?
ещё немножко осталось к 2020 (цифра очень подходящая) а оттуда свечкой вниз
Что с золотом, кто-нибудь понимает?
А что с ним не так? Вспомните "древнюю и средневековую историю" - школьный курс.
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GOLD
Vitaly Muzichenko, 2020.07.24 17:24
Ну так золото и не должно падать, это самый первый актив при любых расчётах на протяжении многих тысячелетий, будь то пожары или потопы - золото всё выдержит и переживёт.
Так-же не стоит забывать о том, что это не бумага, которую можно напечатать в любом количестве при любом кризисе и обесценить её.
А что с ним не так? Вспомните "древнюю и средневековую историю" - школьный курс.
Исходя из этого, почему бы его тогда не покупать постоянно? Вечный рост?
ещё немножко осталось к 2020 (цифра очень подходящая) а оттуда свечкой вниз
Почему именно эта цифра? С чего бы ему разворачиваться именно от неё?
Почему именно эта цифра? С чего бы ему разворачиваться именно от неё?
нумерология ( моя глупость - но часто глупость, становится явью )