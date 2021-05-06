FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 352

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Aleksei Stepanenko:
Лесоруб, здравствуйте. Не спросил раньше. А почему кукл рисует именно такую фигуру, означающую возврат цены к Вашей точке? Почему такое сочетание свечей должно гарантировать успех в Вашей суммарной сделке? Возможно ли получение профита в произвольной точке, расставив сетку без стопов?

это его фантазия, цена крутится около одного уровня, и смещается за пределы в результате сильных факторов, как иначе вы ее представляете?

 

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Fast235:

цена крутится около одного уровня

Да, и так бывает. И болтается между уровнями, так тоже бывает. Чтобы что-либо утверждать, нужна статистика.

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AUD/CHF    0.65904
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Что с золотом, кто-нибудь понимает?
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Alexey Nikiforov:
Что с золотом, кто-нибудь понимает?

ещё немножко осталось к 2020 (цифра очень подходящая) а оттуда свечкой вниз 

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XAUUSDH28.png  50 kb
 
Alexey Nikiforov:
Что с золотом, кто-нибудь понимает?

А что с ним не так? Вспомните "древнюю и средневековую историю" - школьный курс.

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GOLD

Vitaly Muzichenko, 2020.07.24 17:24

Ну так золото и не должно падать, это самый первый актив при любых расчётах на протяжении многих тысячелетий, будь то пожары или потопы - золото всё выдержит и переживёт.

Так-же не стоит забывать о том, что это не бумага, которую можно напечатать в любом количестве при любом кризисе и обесценить её.


 
Vitaly Muzichenko:

А что с ним не так? Вспомните "древнюю и средневековую историю" - школьный курс.


Исходя из этого, почему бы его тогда не покупать постоянно? Вечный рост?

 
SanAlex:

ещё немножко осталось к 2020 (цифра очень подходящая) а оттуда свечкой вниз 

Почему именно эта цифра? С чего бы ему разворачиваться именно от неё?

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Alexey Nikiforov:

Почему именно эта цифра? С чего бы ему разворачиваться именно от неё?

нумерология ( моя глупость - но часто глупость, становится явью )  

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