FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 358

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Aleksandr Yakovlev:

Еврофунт закончил свое блуждание.


Ох Леха, когда ты закончишь?
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Vladimir Baskakov:

хорошую тачку мог купить. - сколько слито, аж мне жалко.

 
Не переживайте за мои деньги. Они все на месте. Чего и вам желаю.)))
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Aleksandr Yakovlev:
Не переживайте за мои деньги. Они все на месте. Чего и вам желаю.)))

слова не в твой огород, а Владимиру.

 
SanAlex:

слова не в твой огород, а Владимиру.

Пардон)

 
Aleksandr Yakovlev:
Не переживайте за мои деньги. Они все на месте. Чего и вам желаю.)))
демо?
 
Renat Akhtyamov:
демо?

Не коси под баскакова. Тебе не идет.

 

Всем привет. По ауди сигнал выкладывал Вот результат.

От 0,7200 дольюсь небольшим ордером, а по канадцу был сигнал, взял там несколько п. и вышел, что то он меня запутал.

Надо было все таки держать позицию.Сигнал еще актуален, на цене 1,31934 лимитник поставлю и 1,31780


 

А здесь напишу сигналы.

ТП---- 0,90400 Дотерпеть бы)))

Доливка . Лимитник выставлен. 1 цель- 0,6500.  2. 0,63900-0,63800

На сегодня сигналов в ветке хватит. Всем профита и удачного дня.

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сейчас рванёт GBP\USD к 1.33244


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