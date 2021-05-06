FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 358
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еврофунт закончил свое блуждание.
хорошую тачку мог купить. - сколько слито, аж мне жалко.
Не переживайте за мои деньги. Они все на месте. Чего и вам желаю.)))
слова не в твой огород, а Владимиру.
слова не в твой огород, а Владимиру.
Пардон)
Не переживайте за мои деньги. Они все на месте. Чего и вам желаю.)))
демо?
Не коси под баскакова. Тебе не идет.
Всем привет. По ауди сигнал выкладывал Вот результат.
От 0,7200 дольюсь небольшим ордером, а по канадцу был сигнал, взял там несколько п. и вышел, что то он меня запутал.
Надо было все таки держать позицию.Сигнал еще актуален, на цене 1,31934 лимитник поставлю и 1,31780
А здесь напишу сигналы.
ТП---- 0,90400 Дотерпеть бы)))
Доливка . Лимитник выставлен. 1 цель- 0,6500. 2. 0,63900-0,63800
На сегодня сигналов в ветке хватит. Всем профита и удачного дня.
сейчас рванёт GBP\USD к 1.33244