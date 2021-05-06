FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 59
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Всем привет. И в частности вам баскаков.В отличие от лесоруба я не имею возможности торговать сразу по нескольким парам по причине небольшого депо.
Но можете быть уверены гражданин баскаков, что по канадцу я выйду в +.
Можете не ехидничать и не писать на моей странице постоянно ваши подковырки.
Вы мне не интересны.
На жиже залог всего 56.86 баков за стандартный лот:
А на Евре 541 ...
На жиже залог всего 56.86 баков за стандартный лот:
А на Евре 541 ...
Напрягает то, что .... сохраняет за собой право менять эти циферки.....
Напрягает то, что .... сохраняет за собой право менять эти циферки.....
Если ты про своп, то держи индюк от Севера.
Просигналит, когда начнут мутить...
Всем привет. И в частности вам баскаков.В отличие от лесоруба я не имею возможности торговать сразу по нескольким парам по причине небольшого депо.
Но можете быть уверены гражданин баскаков, что по канадцу я выйду в +.
Можете не ехидничать и не писать на моей странице постоянно ваши подковырки.
Вы мне не интересны.
Если ты про своп, то держи индюк от Севера.
Просигналит, когда начнут мутить...
Спасибо !
А где добыть его ?
Как в поиске забить название ?
Спасибо !
А где добыть его ?
Как в поиске забить название ?
вроде ложил...
О, опять удалили. ХЗ, что там секретного...
вроде ложил...
О, опять удалили. ХЗ, что там секретного...
Здесь форум -> открытый код.
А вот если код закрытый -> тогда в Маркет.