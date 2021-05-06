FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 59

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А что с франком? Долго будет падать?
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:


Тактика вечного просада?
 

Всем привет. И в частности вам баскаков.В отличие от лесоруба я не имею возможности торговать сразу по нескольким парам по причине небольшого депо.

Но можете быть уверены гражданин баскаков, что по канадцу я выйду в +.

Можете не ехидничать и не писать на моей странице постоянно ваши подковырки.

Вы мне не интересны. 


 

На жиже залог всего 56.86 баков за стандартный лот:


А на Евре 541 ...     


 
Lesorub:

На жиже залог всего 56.86 баков за стандартный лот:


А на Евре 541 ...     


Напрягает то, что  .... сохраняет за собой право менять эти циферки..... 

 
Vladimir Sadov:

Напрягает то, что  .... сохраняет за собой право менять эти циферки..... 

Если ты про своп, то держи индюк от Севера.

Просигналит, когда начнут мутить...

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. И в частности вам баскаков.В отличие от лесоруба я не имею возможности торговать сразу по нескольким парам по причине небольшого депо.

Но можете быть уверены гражданин баскаков, что по канадцу я выйду в +.

Можете не ехидничать и не писать на моей странице постоянно ваши подковырки.

Вы мне не интересны. 


Как там канадец?
 
Lesorub:

Если ты про своп, то держи индюк от Севера.

Просигналит, когда начнут мутить...

Спасибо !
А где добыть его ?

Как в поиске забить название ?

 
Vladimir Sadov:

Спасибо !
А где добыть его ?

Как в поиске забить название ?

вроде ложил...

О, опять удалили. ХЗ, что там секретного...

 
Lesorub:

вроде ложил...

О, опять удалили. ХЗ, что там секретного...

Здесь форум -> открытый код.

А вот если код закрытый -> тогда в Маркет.

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