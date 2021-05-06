FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 85

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Nikolai Krylov:

На данный момент я по уши в Ене, может и поспешно, т.к. нет сигнала в бай с Н1

Но, палки отрабатываются, сигнал в Бай с Н4 на лицо, ММ на сделку рассчитан, потому так:


 
Lesorub:

Мда, чтобы здесь торговать, нужно средств ПОРЯДКОМ...

Месячный график:

Недельки:

и Н4:

Таким образом, имеем ближайший селл сигнал на Н4 с ТР 1.94767. Естественно, сразу цель не дают, нужно ждать входа на Н1.

Вывод: при наличии цели с Н4 на данный момент нет входа для продаж с Н1. Покупать бы я тоже не стал, т.к. в любой момент ОРГАНИЗАТОР

опрокинет это движение вверх, как только наберет необходимый для себя кеш.

Можно поискать более предсказуемое движение на других инструментах!

Спасибо!

Действительно сейчас сложно определиться)

[Удален]  
Lesorub:

Мда, чтобы здесь торговать, нужно средств ПОРЯДКОМ...

Месячный график:

Недельки:

и Н4:

Таким образом, имеем ближайший селл сигнал на Н4 с ТР 1.94767. Естественно, сразу цель не дают, нужно ждать входа на Н1.

Вывод: при наличии цели с Н4 на данный момент нет входа для продаж с Н1. Покупать бы я тоже не стал, т.к. в любой момент ОРГАНИЗАТОР

опрокинет это движение вверх, как только наберет необходимый для себя кеш.

Можно поискать более предсказуемое движение на других инструментах!

Куку, губитель природы, выходные
 
Lesorub:

На данный момент я по уши в Ене, может и поспешно, т.к. нет сигнала в бай с Н1

Но, палки отрабатываются, сигнал в Бай на лицо, ММ на сделку рассчитан, потому так:


Вроде по вашей методе ближайшую цель отработали. Осталось отработать долг наверху )

 
Vladimir Baskakov:
Куку, губитель природы,выходные

Санитар!!!

А вот ку - ку не исправимо!

 
Nikolai Krylov:

Вроде по вашей методе ближайшую цель отработали.Осталось отработать долг наверху )

Вы сейчас про какую пару?

 
Lesorub:

Вы сейчас про какую пару?

Про USDJPY.

 

Теперь Евра:

Диагноз ясен, базарим...

 
Nikolai Krylov:

Про USDJPY.

Покажите мысль на графике, где и что отработали?

 
Lesorub:

Покажите мысль на графике, где и что отработали?

Мне не очень удобно с телефона. Только если на вашем графике в первом посте на этой страничке. 

Долг на часовике в левом нижнем углу две большие свечи, одна из них чёрная с длинным хвостом. Они больше чем остальные.

Могу ошибиться, пока учусь вашей методике )

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