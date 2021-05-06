FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 85
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На данный момент я по уши в Ене, может и поспешно, т.к. нет сигнала в бай с Н1
Но, палки отрабатываются, сигнал в Бай с Н4 на лицо, ММ на сделку рассчитан, потому так:
Мда, чтобы здесь торговать, нужно средств ПОРЯДКОМ...
Месячный график:
Недельки:
и Н4:
Таким образом, имеем ближайший селл сигнал на Н4 с ТР 1.94767. Естественно, сразу цель не дают, нужно ждать входа на Н1.
Вывод: при наличии цели с Н4 на данный момент нет входа для продаж с Н1. Покупать бы я тоже не стал, т.к. в любой момент ОРГАНИЗАТОР
опрокинет это движение вверх, как только наберет необходимый для себя кеш.
Можно поискать более предсказуемое движение на других инструментах!
Спасибо!
Действительно сейчас сложно определиться)
Мда, чтобы здесь торговать, нужно средств ПОРЯДКОМ...
Месячный график:
Недельки:
и Н4:
Таким образом, имеем ближайший селл сигнал на Н4 с ТР 1.94767. Естественно, сразу цель не дают, нужно ждать входа на Н1.
Вывод: при наличии цели с Н4 на данный момент нет входа для продаж с Н1. Покупать бы я тоже не стал, т.к. в любой момент ОРГАНИЗАТОР
опрокинет это движение вверх, как только наберет необходимый для себя кеш.
Можно поискать более предсказуемое движение на других инструментах!
На данный момент я по уши в Ене, может и поспешно, т.к. нет сигнала в бай с Н1
Но, палки отрабатываются, сигнал в Бай на лицо, ММ на сделку рассчитан, потому так:
Вроде по вашей методе ближайшую цель отработали. Осталось отработать долг наверху )
Куку, губитель природы,выходные
Санитар!!!
А вот ку - ку не исправимо!
Вроде по вашей методе ближайшую цель отработали.Осталось отработать долг наверху )
Вы сейчас про какую пару?
Вы сейчас про какую пару?
Про USDJPY.
Теперь Евра:
Диагноз ясен, базарим...
Про USDJPY.
Покажите мысль на графике, где и что отработали?
Покажите мысль на графике, где и что отработали?
Мне не очень удобно с телефона. Только если на вашем графике в первом посте на этой страничке.
Долг на часовике в левом нижнем углу две большие свечи, одна из них чёрная с длинным хвостом. Они больше чем остальные.
Могу ошибиться, пока учусь вашей методике )