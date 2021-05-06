FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 282
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Рискуете сильно. Без стопов.
Сейчас цена откатить с большой вероятностью может.)
да, видели тут уже много усреднителей без стопа, таких прогнозы и гроша не стоят., к тому-же из черного ящика.
черный ящик пусть будет, если-бы были tp и sl, уже бы давно собрали вашы прогнозы в столбик и накинули на график с подсчетом прибыли)
Рискуете сильно. Без стопов.
Сейчас цена откатить с большой вероятностью может.)
Да немного ошибся, исправимся...
да, видели тут уже много усреднителей без стопа, таких прогнозы и гроша не стоят., к тому-же из черного ящика.
черный ящик пусть будет, если-бы были tp и sl, уже бы давно собрали вашы прогнозы в столбик и накинули на график с подсчетом прибыли)
да зачем они нужны эти стопы? только если ты не монитором....
да зачем они нужны эти стопы? только если ты не монитором....
того же Владимира Баскакова отсюда прогнали, он правда даже график не вставлял с 2 палками, обрел ум, ходит теперь других учит)
CADJPY: идем вниз от сюда так как цена в нашей точке сформировала максимум.
вот до сюда.
------------------- Вот до куда?
Вы издеваетесь этими картинками или как? где Ваша цель?
------------------- Вот до куда?
Вы издеваетесь этими картинками или как? где Ваша цель?
Да он просто хайпит, как и топик
Вроде, хочется понять человека - но мой мозг, или совсем тупой или остановите землю я сойду
------------------- Вот до куда?
Вы издеваетесь этими картинками или как? где Ваша цель?
я же написал немного ошибся))) идем вверх примерно тоже к этой точке
Вроде, хочется понять человека - но мой мозг, или совсем тупой или остановите землю я сойду
Расслабитесь, не напрягайтесь вы так))))все будет хорошо
Расслабитесь, не напрягайтесь вы так))))все будет хорошо
я уже давно, расслабился. моя утилита, может и так зарабатывать - только я, с ней сопьюсь. она работает, а я, водку пью.
она берёт туда сюда -----------------------