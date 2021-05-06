FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 282

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sterva:

Рискуете сильно. Без стопов.

Сейчас цена откатить с большой вероятностью может.)

да, видели тут уже много усреднителей без стопа, таких прогнозы и гроша не стоят., к тому-же из черного ящика.

черный ящик пусть будет, если-бы были tp и sl, уже бы давно собрали вашы прогнозы в столбик и накинули на график с подсчетом прибыли)

 
sterva:

Рискуете сильно. Без стопов.

Сейчас цена откатить с большой вероятностью может.)

Да немного ошибся, исправимся...

 
Fast235:

да, видели тут уже много усреднителей без стопа, таких прогнозы и гроша не стоят., к тому-же из черного ящика.

черный ящик пусть будет, если-бы были tp и sl, уже бы давно собрали вашы прогнозы в столбик и накинули на график с подсчетом прибыли)

да зачем они нужны эти стопы? только если ты не монитором....

 
ALEKSANDR GADZERA:

да зачем они нужны эти стопы? только если ты не монитором....

того же Владимира Баскакова отсюда прогнали, он правда даже график не вставлял с 2 палками, обрел ум, ходит теперь других учит)

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

CADJPY: идем вниз от сюда так как цена в нашей точке сформировала максимум.

вот до сюда.

untitled 

CADJPYH2

------------------- Вот до куда? 

Вы издеваетесь этими картинками или как? где Ваша цель?



[Удален]  
Alexsandr San:

------------------- Вот до куда? 

Вы издеваетесь этими картинками или как? где Ваша цель?



Да он просто хайпит, как и топик
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Да он просто хайпит, как и топик

Вроде, хочется понять человека - но мой мозг, или совсем тупой или остановите землю я сойду

 
Alexsandr San:

------------------- Вот до куда? 

Вы издеваетесь этими картинками или как? где Ваша цель?



я же написал немного ошибся))) идем вверх примерно тоже к этой точке


 
Alexsandr San:

Вроде, хочется понять человека - но мой мозг, или совсем тупой или остановите землю я сойду

Расслабитесь, не напрягайтесь вы так))))все будет хорошо

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Расслабитесь, не напрягайтесь вы так))))все будет хорошо

я уже давно, расслабился. моя утилита, может и так зарабатывать - только я, с ней сопьюсь. она работает, а я, водку пью. 

она берёт туда сюда -----------------------

Снимок

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