FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 328
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Душу Евру в обратку:
Мда...
По Евре подобрали нижние уровни, при наличии объема куплю с целью 1.1280 на фьюче:
Если не прилетит птица "обломинго"...
Ауди приехала:
Селл сигнал...
КИВИ ждет сигнала.
Да падай уже, сволочь!
Да падай уже, сволочь!
Да падай уже, сволочь!
пни ейа вообще, сегодня выходной на рынке, флет
Что за сккачки на еве непонятные, спред чтоли увеличили?
Доделать бы...
Душу Евру в обратку:
Мда...
интересное совпадение используемых нами инструментов...