FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 328

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Душу Евру в обратку:

Мда...


 

По Евре подобрали нижние уровни, при наличии объема куплю с целью 1.1280 на фьюче:


Если не прилетит птица "обломинго"...


 
EURCHF ползет вниз на 1.050, рынок слабый сегодня.
 

Ауди приехала:

Селл сигнал...

КИВИ ждет сигнала.

 

Да падай уже, сволочь!


[Удален]  
Vladimir Tkach:

Да падай уже, сволочь!


Упадет, рынок тонкий сегодня
 
Vladimir Tkach:

Да падай уже, сволочь!

пни ей

а вообще, сегодня выходной на рынке, флет
 

Что за сккачки на еве непонятные, спред чтоли увеличили?

 

Доделать бы...


 
Lesorub:

Душу Евру в обратку:

Мда...


интересное совпадение используемых нами инструментов...

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