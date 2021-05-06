FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 428

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EURNZD  ну пока все по расписанию...

и USDCAD тоже вроде...


Искать где остановимся пока не вижу смысла падать будем долго.... по USDCAD  10-30 свечей на Н4 а EURNZD МЕсяца 3

 
ALEKSANDR GADZERA:

не, не отбой....

USDCHF  хотя наверное не отбой)))


 

Илюха! ну ты как  USDCAD  не встанешь в sell?


 

Ну думаю хватит на сегодня


 
ALEKSANDR GADZERA:

Ну думаю хватит на сегодня

Ну наконец то, скриншоты закончились)

 
VVT:

Ну наконец то, скриншоты закончились)

))))🤷🏻‍♂️ уж извините.

 
ALEKSANDR GADZERA:

))))🤷🏻‍♂️ уж извините.

да ради бога, 10 страниц Ваших скринов)

 
VVT:

да ради бога, 10 страниц Ваших скринов)

Если бы кто-то реально выкладывал так же как и я, да так чтобы 90-99% верных прогнозов я бы тоже ничего не писал а просто смотрел.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Если бы кто-то реально выкладывал так же как и я, да так чтобы 90-99% верных прогнозов я бы тоже ничего не писал а просто смотрел.

В этом нет необходимости

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Если бы кто-то реально выкладывал так же как и я, да так чтобы 90-99% верных прогнозов я бы тоже ничего не писал а просто смотрел.

Вы думаете кто то по вашим прогнозам открывает позиции

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