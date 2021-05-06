FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 428
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EURNZD ну пока все по расписанию...
и USDCAD тоже вроде...
Искать где остановимся пока не вижу смысла падать будем долго.... по USDCAD 10-30 свечей на Н4 а EURNZD МЕсяца 3
не, не отбой....
USDCHF хотя наверное не отбой)))
Илюха! ну ты как USDCAD не встанешь в sell?
Ну думаю хватит на сегодня
Ну думаю хватит на сегодня
Ну наконец то, скриншоты закончились)
Ну наконец то, скриншоты закончились)
))))🤷🏻♂️ уж извините.
))))🤷🏻♂️ уж извините.
да ради бога, 10 страниц Ваших скринов)
да ради бога, 10 страниц Ваших скринов)
Если бы кто-то реально выкладывал так же как и я, да так чтобы 90-99% верных прогнозов я бы тоже ничего не писал а просто смотрел.
Если бы кто-то реально выкладывал так же как и я, да так чтобы 90-99% верных прогнозов я бы тоже ничего не писал а просто смотрел.
В этом нет необходимости
Если бы кто-то реально выкладывал так же как и я, да так чтобы 90-99% верных прогнозов я бы тоже ничего не писал а просто смотрел.
Вы думаете кто то по вашим прогнозам открывает позиции ?