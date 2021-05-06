FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 441
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А как тут не нервничать?))) -2k
Смотря какой запас хода... ну и убежденность в правильности выбранного хода... я если не убежден и ушел больше 10% обязательно крою... и забываю напрочь как и не было...такой ход психологический, что сделано то сделано...значит нечего и жалеть... иначе эта жалость тебя сожрет...просто не дает правильно мыслить и не тормозить...
Немного по фунту осталось до 1,29650
Немного по фунту осталось до 1,29650
Немного, прикрыл уже блин.... мда. надо было крыть когда было +700
сегодня ещё одна точка 1901.49 = скорее всего дойдёт
нет. не дойдет.
сегодня ещё одна точка 1901.49 = скорее всего дойдёт
йена как убежище растет... почему бы и золоту, как убежищу на время туда не зайти... похоже его туда толкают изо всех сил...
EURUSD: появилась точка на покупку. Илюха ты не закрыл ордер на покупку?
EURUSD: появилась точка на покупку. Илюха ты не закрыл ордер на покупку?
А зачем?
На часе бай палки...
И две разворотки.
А зачем?
На часе бай палки...
И две разворотки.
ну вот и я 2 лота встал. будем отбиваться, а то сегодня что-то не очень -2k
GBPUSD Что скажешь??? вырисовывается вот так!