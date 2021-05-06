FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 441

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ALEKSANDR GADZERA:

А как тут не нервничать?))) -2k


Смотря какой запас хода... ну и убежденность в правильности выбранного хода... я если не убежден и ушел больше 10% обязательно крою... и забываю напрочь как и не было...такой ход психологический, что сделано то сделано...значит нечего и жалеть... иначе эта жалость тебя сожрет...просто не дает правильно мыслить и не тормозить...

 
ALEKSANDR GADZERA:



Немного по фунту осталось до 1,29650

 
Aleksandr Yakovlev:

Немного по фунту осталось до 1,29650

Немного, прикрыл уже блин.... мда. надо было крыть когда было +700

[Удален]  
сегодня ещё одна точка 1901.49 = скорее всего дойдёт 
Файлы:
XAUUSDH1_1901.49.png  50 kb
 
SanAlex:
сегодня ещё одна точка 1901.49 = скорее всего дойдёт 

нет. не дойдет.

 
SanAlex:
сегодня ещё одна точка 1901.49 = скорее всего дойдёт 

йена как убежище  растет... почему бы и золоту, как убежищу на время туда не зайти... похоже его туда толкают изо всех сил...

толки

 

EURUSD: появилась точка на покупку. Илюха ты не закрыл ордер на покупку?


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD: появилась точка на покупку. Илюха ты не закрыл ордер на покупку?


А зачем?

На часе бай палки...

И две разворотки.

 
Lesorub:

А зачем?

На часе бай палки...

И две разворотки.

ну вот и я 2 лота встал. будем отбиваться, а то сегодня что-то не очень -2k

 

GBPUSD Что скажешь??? вырисовывается вот так!



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