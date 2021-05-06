FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 46
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Не низковато? У меня уже полным ходом набор.
Мне ауди выше 0,65 в бай не интересен, но под вашим давлением буду рассматривать к покупке ниже 0,66 )
Енька добъет недельный сигнал до отката:
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.02.05 07:54
У КУКЛа задымилась крыша...
Весь в раздумьях, кого бы кидануть первых - бычаров или медведов...
Потому, просто наблюдаю и в плане сработать лимитками от обозначенных уровней.
Ну что, Фунтик прибыл в зону лимитов...
Чья - то исполнится в жизни мечта!
Ну что, Фунтик прибыл в зону лимитов...
Чья - то исполнится в жизни мечта!
Возможный Еврозакидон в 60 пунктов:
Крыша только у вас задымилась, судя по прогнозам
Еще один...
Шурик потерялся???
Возможный Еврозакидон в 60 пунктов:
Можно начинать набор в лонг, или ещё подождать?
Можно начинать набор в лонг, или ещё подождать?
На картинке не видно моих действий???