FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 46

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sterva:

Не низковато? У меня уже полным ходом набор.

Мне ауди выше 0,65 в бай не интересен, но под вашим давлением буду рассматривать к покупке ниже 0,66 )

 
Лунь можно в краткосрок взять пока дают.)
[Удален]  
AudNzd
Sell 1.0427
TP 1.0322
 

Енька добъет недельный сигнал до отката:


 

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

Lesorub, 2020.02.05 07:54

У КУКЛа задымилась крыша...

Весь в раздумьях, кого бы кидануть первых - бычаров или медведов...

Потому, просто наблюдаю и в плане сработать лимитками от обозначенных уровней. 

Ну что, Фунтик прибыл в зону лимитов...


Чья - то исполнится в жизни мечта!      

[Удален]  
Lesorub:

Ну что, Фунтик прибыл в зону лимитов...


Чья - то исполнится в жизни мечта!      

Крыша только у вас задымилась, судя по прогнозам
 

Возможный Еврозакидон в 60 пунктов:


 
Vladimir Baskakov:
Крыша только у вас задымилась, судя по прогнозам

Еще один...

Шурик потерялся???

 
Lesorub:

Возможный Еврозакидон в 60 пунктов:

Можно начинать набор в лонг, или ещё подождать?

 
Vitaly Muzichenko:

Можно начинать набор в лонг, или ещё подождать?

На картинке не видно моих действий???

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