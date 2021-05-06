FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 124

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Lesorub:

Селл сигнал на индексе бакса:

судя по графику, такой сигнал может повторяться вечно

и тут он уже не первый

 
Renat Akhtyamov:
судя по графику, такой сигнал может повторяться вечно

и тут он уже не первый

Первый...

До этого забирали баевые цели.

Как щас забирают цели от баев на Еньке,  при этом уже есть цель и для селлов!

Я это знаю, а ты ???


 
Lesorub:

Первый...

До этого забирали баевые цели.

Как щас забирают цели от баев на Еньке,  при этом уже есть цель и для селлов!

Я это знаю, а ты ???


104,50 =) через локальный перехай скорее всего

а если всё пойдёт очень плохо то и 94 можем узрить до конца лета

 

Вот:


 
GBP
Official Bank Rate
0.10% 0.25%


ваще веселуха началась по миру )

 
Lesorub:

Вот:


Супер. Возможно зря с ауди вышли.

По евро рано закрыла (каюсь). По ене СУПЕР!!!

Критикуют за те минусы, что заложены уже в ТС (просадку и время).

Враги своп и маленький депозит. В итоге все равно работает.

Единственное, что буду менять, так это лоты.(смысл в отложных при отрицательном свопе есть)

[Удален]  

может клюнуть 

Снимок

 
Alexsandr San:

может клюнуть 


души её)))

 
Скорее она...
 
Desaps:

до куда сил хватит ? 1,5 или 1,6


Он улетел и больше не вернется !

Улетел...

Можно переводить все селлы в бу ...


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