FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 124
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Селл сигнал на индексе бакса:
и тут он уже не первый
судя по графику, такой сигнал может повторяться вечно
и тут он уже не первый
Первый...
До этого забирали баевые цели.
Как щас забирают цели от баев на Еньке, при этом уже есть цель и для селлов!
Я это знаю, а ты ???
Первый...
До этого забирали баевые цели.
Как щас забирают цели от баев на Еньке, при этом уже есть цель и для селлов!
Я это знаю, а ты ???
104,50 =) через локальный перехай скорее всего
а если всё пойдёт очень плохо то и 94 можем узрить до конца лета
Вот:
ваще веселуха началась по миру )
Вот:
Супер. Возможно зря с ауди вышли.
По евро рано закрыла (каюсь). По ене СУПЕР!!!
Критикуют за те минусы, что заложены уже в ТС (просадку и время).
Враги своп и маленький депозит. В итоге все равно работает.
Единственное, что буду менять, так это лоты.(смысл в отложных при отрицательном свопе есть)
может клюнуть
может клюнуть
души её)))
до куда сил хватит ? 1,5 или 1,6
Он улетел и больше не вернется !
Улетел...
Можно переводить все селлы в бу ...