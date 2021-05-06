FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 375
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Алекс, как думаешь, пойдёт фунт вверх перехай делать?
Привет. Очень на это надеюсь.
Увидеть сначала выход цены надо с малого квадрата и последующим тестом.
А так да, для этого уже все готово.
Привет. Очень на это надеюсь.
Увидеть сначала выход цены надо с малого квадрата и последующим тестом.
А так да, для этого уже все готово.
Привет! я вижу сценарий такой - у каждого своё видение (как правильно улыбочка? - так ))) . )
что то подсказывает что Алексей Тарабанов - был прав от начала до конца.
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ещё если пробьёт - то по полной, он был прав.
Привет! я вижу сценарий такой - у каждого своё видение (как правильно улыбочка? - так ))) . )
Лучше в выходные не давать прогнозы - с утра как появятся сигналы
Вот двух часовой график редко обманывает - вот сигнал поступил - и пошла к цели!
Привет. Очень на это надеюсь.
Увидеть сначала выход цены надо с малого квадрата и последующим тестом.
А так да, для этого уже все готово.
Попёр родимый!
Попёр родимый!
О да, как начнёт не остановишь :)
Привет. Очень на это надеюсь.
Увидеть сначала выход цены надо с малого квадрата и последующим тестом.
А так да, для этого уже все готово.
Почему Вы вообще предположили, что собрался вверх? Вы недельный смотрели?
Почему Вы вообще предположили, что собрался вверх? Вы недельный смотрели?
Привет. Все графики кроме месяца и минутки.
Не считайте за высокомерие, но я редко ошибаюсь в последнее время. Даже индикатор
SanAlexа частично сконструирован по моей ТС. А его индюк показывает часто правильное решение.(не считать рекламой)
Есть одно отличие правда--я вижу вход раньше, чем показывает индюк свой сигнал.
Привет. Все графики кроме месяца и минутки.
Как на недельном так и на дневном нарисовался разворотник. Сомневаюсь в Вашем прогнозе но, посмотрим
Одному уважаемому человеку из присутствующих здесь я в личке дал ориентировку со входом по ене
от цены примерно 104 с половиной с целями на верху. Все, кроме 1 верхней цели отработаны.
Возможно она (цель) будет взята, а может нет. Вот этого я точно не могу сказать.