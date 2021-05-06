FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 375

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khorosh:

Алекс, как думаешь, пойдёт фунт вверх перехай делать?

Привет. Очень на это надеюсь.

Увидеть сначала выход цены надо с малого квадрата и последующим тестом.

А так да, для этого уже все готово.

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Очень на это надеюсь.

Увидеть сначала выход цены надо с малого квадрата и последующим тестом.

А так да, для этого уже все готово.

Привет! я вижу сценарий такой - у каждого своё видение (как правильно улыбочка? - так ))) . )

Файлы:
GBPUSDDaily.png  54 kb
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что то подсказывает что Алексей Тарабанов - был прав от начала до конца.

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ещё если пробьёт - то по полной, он был прав. 

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XAUUSDDaily.png  49 kb
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SanAlex:

Привет! я вижу сценарий такой - у каждого своё видение (как правильно улыбочка? - так ))) . )

Лучше в выходные не давать прогнозы - с утра как появятся сигналы 

Вот двух часовой график редко обманывает - вот сигнал поступил - и пошла к цели! 

Файлы:
GBPUSDH2_0009.png  31 kb
 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Очень на это надеюсь.

Увидеть сначала выход цены надо с малого квадрата и последующим тестом.

А так да, для этого уже все готово.

 Попёр родимый!

 
khorosh:

 Попёр родимый!

О да, как начнёт не остановишь :)

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Очень на это надеюсь.

Увидеть сначала выход цены надо с малого квадрата и последующим тестом.

А так да, для этого уже все готово.

Почему Вы вообще предположили, что собрался вверх? Вы недельный смотрели?


 
VVT:

Почему Вы вообще предположили, что собрался вверх? Вы недельный смотрели?


Привет. Все графики кроме месяца и минутки.

Не считайте за высокомерие, но я редко ошибаюсь в последнее время. Даже индикатор

SanAlexа частично сконструирован по моей ТС. А его индюк показывает часто правильное решение.(не считать рекламой)

Есть одно отличие правда--я вижу вход раньше, чем показывает индюк свой сигнал.

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Все графики кроме месяца и минутки.

Как на недельном так и на дневном нарисовался разворотник. Сомневаюсь в Вашем прогнозе но, посмотрим

 

Одному уважаемому человеку из присутствующих здесь я в личке дал ориентировку со входом по ене

от цены примерно 104 с половиной с целями на верху. Все, кроме 1 верхней цели отработаны.

Возможно она (цель) будет взята, а может нет. Вот этого я точно не могу сказать.

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