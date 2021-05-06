FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 204

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Alexxl2008:
Фунт дойдет до 1.51 вверх.,затем сходит вниз на 1,37 или 1.32 и пойдет вверх на 2.110
Когда? Точнее этот год или следующий?
[Удален]  
Alexxl2008:
Фунт дойдет до 1.51 вверх.,затем сходит вниз на 1,37 или 1.32 и пойдет вверх на 2.110

Вот, оно как - Извините! я наверное, отстал от жизни.  

 
MakarFX:
Когда? Точнее этот год или следующий?
До 1.51 в конце этого месяца дойдем.Дальше по времени сложно прогноз делать.
 
Из быстрых сегодня EURJPY вниз на 115,80 сходит.
 
Alexxl2008:
До 1.51 в конце этого месяца дойдем.Дальше по времени сложно прогноз делать.
Меня терзают смутные сомненья...
[Удален]  
Alexxl2008:
До 1.51 в конце этого месяца дойдем.Дальше по времени сложно прогноз делать.  

к 1.08 не рассматривали движение ?                GBPUSDMonthly

GBPUSDMonthly 

 
Alexsandr San:

к 1.08 не рассматривали движение ?                GBPUSDMonthly

 

Фунт пройдя 86% движения вниз вдруг разворачивается наверх.Согласен необычно.Но на то форекс не линейный и не симметричный .Из трех компов два показывают вверх.
 
Alexxl2008:
Фунт пройдя 86% движения вниз вдруг разворачивается наверх.Согласен необычно.Но на то форекс не линейный и не симметричный .Из трех компов два показывают вверх.

Один видимо бракованный. Может в утиль его)))

 
Alexxl2008:
пройдя 86% движения вниз

это процент от чего?

 
Igor Zakharov:

это процент от чего?

Процент на графике месяца
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