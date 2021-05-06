FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 204
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фунт дойдет до 1.51 вверх.,затем сходит вниз на 1,37 или 1.32 и пойдет вверх на 2.110
Фунт дойдет до 1.51 вверх.,затем сходит вниз на 1,37 или 1.32 и пойдет вверх на 2.110
Вот, оно как - Извините! я наверное, отстал от жизни.
Когда? Точнее этот год или следующий?
До 1.51 в конце этого месяца дойдем.Дальше по времени сложно прогноз делать.
До 1.51 в конце этого месяца дойдем.Дальше по времени сложно прогноз делать.
к 1.08 не рассматривали движение ? GBPUSDMonthly
к 1.08 не рассматривали движение ? GBPUSDMonthly
Фунт пройдя 86% движения вниз вдруг разворачивается наверх.Согласен необычно.Но на то форекс не линейный и не симметричный .Из трех компов два показывают вверх.
Один видимо бракованный. Может в утиль его)))
пройдя 86% движения вниз
это процент от чего?
это процент от чего?