FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 212
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Не хочу Вас обидеть! но мне кажется, пока Вас, не бомбанут - пара будет идти вниз.
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по Вашим открытым позициям, можно понять - что у Вас крупный баланс, и наверное плечо 3000 ?
не могут, Вас взять - как то, - Удивительно
Не обидете))) пока все по расписанию. Плече 1:200
Не обидете))) пока все по расписанию.
Ну, поздравляю! на конец - то, всё идёт по Вашему плану.
USDJPY Только Вот боюсь что до этого времени будем падать..... Но скорее все нет, так основной тренд вверх, возможно будет также корректирующий бар как по GBPUSD, посмотрим.
Вы что, закрыли позиции ? что - пара, ломанулась верх
Рано еще, часов через 6-8 думаю не раньше и то не факт.
По ене продажа небольшим лотом.
USDJPY Только Вот боюсь что до этого времени будем падать..... Но скорее все нет, так основной тренд вверх, возможно будет также корректирующий бар как по GBPUSD, посмотрим.
Вот приблизительно до сюда пока падаем. а там видно будет.
Вот приблизительно до сюда пока падаем. а там видно будет.
логично
По ене верхний ордер часть прикрыл и в БУ. Ниже по сигналу добавил еще малость.
USDJPY вот так поточнее будет.
USDJPY вот так поточнее будет.
Привет. Я не уверен что сейчас желаемое с действительным совпадет.