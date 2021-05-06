FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 212

Новый комментарий
 
Alexsandr San:

Не хочу Вас обидеть! но мне кажется, пока Вас, не бомбанут - пара будет идти вниз.

------------------------------------------------ 

по Вашим открытым позициям, можно понять - что у Вас крупный баланс, и наверное плечо 3000 ? 

не могут, Вас взять - как то,  - Удивительно  

Не обидете))) пока все по расписанию. Плече 1:200


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Не обидете))) пока все по расписанию.


Ну, поздравляю! на конец - то, всё идёт по Вашему плану.

 

USDJPY Только Вот боюсь что до этого времени будем падать..... Но скорее все нет, так основной тренд вверх, возможно будет также корректирующий бар как по GBPUSD, посмотрим.


 
Alexsandr San:

Вы что, закрыли позиции ? что - пара, ломанулась верх

Рано еще, часов через 6-8 думаю не раньше и то не факт.

 

По ене продажа небольшим лотом.


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY Только Вот боюсь что до этого времени будем падать..... Но скорее все нет, так основной тренд вверх, возможно будет также корректирующий бар как по GBPUSD, посмотрим.


Вот приблизительно до сюда пока падаем. а там видно будет.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Вот приблизительно до сюда пока падаем. а там видно будет.

логично

 

По ене верхний ордер часть прикрыл и в БУ. Ниже по сигналу добавил еще малость.


 

USDJPY вот так поточнее будет.


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY вот так поточнее будет.


Привет. Я не уверен что сейчас желаемое с действительным совпадет.

1...205206207208209210211212213214215216217218219...656
Новый комментарий