FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 578
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Золото, сюда что ли собралось 1750.97 ? ???
Золото, сюда что ли собралось 1750.97 ? ???
Сюда 100% еще ниже жду.
Фунт перепродан - откат к максам неизбежен... ./
Сюда 100% еще ниже жду.
Да-уж ! на недельном, только начало медвежьего тренда.
- но думаю, какая нам разница в какую сторону, главное вовремя входить и выходить - когда большие дядьки, чем-то там, мереться.
Фунт перепродан - откат к максам неизбежен... ./
По золоту за неделю, два хороших сигнала было - 8600 единиц .
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Дружище зайди в настройки: Приватность и там откл, как вариант.
Евро, актуальный уровни, от которых можно пробовать отследить разворот на утро понедельника