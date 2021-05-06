FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 578

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Золото, сюда что ли собралось 1750.97 ? ???

XAUUSDDaily 1750.97

 
SanAlex:

Золото, сюда что ли собралось 1750.97 ? ???


 Сюда 100% еще ниже жду.

 

Фунт перепродан - откат к максам неизбежен... ./

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sterva:

 Сюда 100% еще ниже жду.

Да-уж ! на недельном, только начало медвежьего тренда.  

- но думаю, какая нам разница в какую сторону, главное вовремя входить и выходить - когда большие дядьки, чем-то там, мереться.   

Файлы:
XAUUSDWeekly.png  51 kb
 
Rustam Galkeev:

Фунт перепродан - откат к максам неизбежен... ./

Ну ну
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По золоту за неделю, два хороших сигнала было - 8600 единиц .

XAUUSDM30 86000

 

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Aleksandr Yakovlev:

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Напишите в тему:  Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах (сначала обязательно прочтите первый пост)

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
  • 2014.09.13
  • www.mql5.com
Сюда выкладывайте доказательства (в виде скриншота) на спамерские сообщения. P.S. Пожалуйста, только реальные деяния, без флуда...
 
Aleksandr Yakovlev:

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Дружище зайди в настройки: Приватность и там откл, как вариант.


 

Евро, актуальный уровни, от которых можно пробовать отследить разворот на утро понедельника


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