FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 298
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GBP/CAD купил
EUR/AUD продал
GBP/USD купил
GBP/JPY купил
Все перевел в б/у
EUR/JPY продал
EUR/AUD продал
скорее всего, будет аналог как ниже
119,0 достаточно сильный уровень, кроме того на Н4 отбой от границ канала.
Надеюсь я прав.
119,0 достаточно сильный уровень, кроме того на Н4 отбой от границ канала.
Надеюсь я прав.
Я японцами не торгую. Да и евро тоже не особо. Но исходя из ситуации достаточно рискованные сделки. Евро может превзойти все ожидания в ближайшее время.
Посмотрел на график EUR/JPY, там действительно по дневке (да и по неделе с месяцем) сильные уровни от которых она отбилась. Но сам бы воздержался.
скорее всего, сегодня увидим 119.5
Если она туда дойдет, да еще и закрепится, то это может быть движение на еще пару сотен пунктов. Я думаю она сегодня толком никуда не пойдет.
Лесоруб, на D1 по GBPCAD палки.
Каково Ваше мнение?
Лесоруб, на D1 по GBPCAD палки.
Каково Ваше мнение?
Лимиты здесь:
Дневки отработали:
Лимиты здесь:
Дневки отработали:
Спасибо
Кстати все морально приготовились к гепу ?
евро и фунт закрылись так что он явно ждётся. Если вдруг пронесёт, то будет "импульс" под любую подходящую новость