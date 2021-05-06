FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 298

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MakarFX:
GBP/CAD купил
MakarFX:

EUR/AUD продал

MakarFX:

GBP/USD купил

MakarFX:

GBP/JPY купил

Все перевел в б/у

 

EUR/JPY продал


 

EUR/AUD продал


 
Alexsandr San:

скорее всего, будет аналог как ниже 

119,0 достаточно сильный уровень, кроме того на Н4 отбой от границ канала.

Надеюсь я прав.

 
MakarFX:

119,0 достаточно сильный уровень, кроме того на Н4 отбой от границ канала.

Надеюсь я прав.

Я японцами не торгую. Да и евро тоже не особо. Но исходя из ситуации достаточно рискованные сделки. Евро может превзойти все ожидания в ближайшее время.

Посмотрел на график EUR/JPY, там действительно по дневке (да и по неделе с месяцем) сильные уровни от которых она отбилась. Но сам бы воздержался.

 
Alexsandr San:

скорее всего, сегодня увидим 119.5

 

Если она туда дойдет, да еще и закрепится, то это может быть движение на еще пару сотен пунктов. Я думаю она сегодня толком никуда не пойдет.

 
Lesorub:

Лесоруб, на D1 по GBPCAD палки.

Каково Ваше мнение?

 
MakarFX:

Лесоруб, на D1 по GBPCAD палки.

Каково Ваше мнение?

Лимиты здесь:

Дневки отработали:


 
Lesorub:

Лимиты здесь:

Дневки отработали:

Спасибо

 

Кстати все морально приготовились к гепу ?

евро и фунт закрылись так что он явно ждётся. Если вдруг пронесёт, то будет "импульс" под любую подходящую новость

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