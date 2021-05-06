FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 228
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Вчера все сделки по канадцу БУ выбило.
Сегодня открылся по лучшей цене на продажу.
Часть сделки соответственно прикрыл уже.
канадец не выполнил мой план
так что в продажах до сих пор
канадец не выполнил мой план
так что в продажах до сих пор
У меня пока 2 сделки на продажу стоят.
Как говорится " Жду прорыва"
После 1,4112 дольюсь. Потом после 1,4000
Ну что тут сказать. Усе по плану.
Ну что тут сказать. Усе по плану.
ага
закрылся я тока что
"Прорыв":
"Прорыв":
Да чтоб я с этим золотом еще раз связался.
Ведь обещался себе не торговать им. Нет блин, сигнал хороший. Тьфу....
ага
закрылся я тока что
У меня как то так. Одну оставил с БУ.
Еще раз зашел по EURJPY внизна 110,00 ночь будет веселая.
меня терзают смутные сомнения: