FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 228

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Aleksandr Yakovlev:

Вчера все сделки по канадцу БУ выбило. 

Сегодня открылся по лучшей цене на продажу.

Часть сделки соответственно прикрыл уже.

канадец не выполнил мой план

так что в продажах до сих пор

 
Renat Akhtyamov:

канадец не выполнил мой план

так что в продажах до сих пор

У меня пока 2 сделки на продажу стоят.

Как говорится " Жду прорыва"

После 1,4112 дольюсь. Потом после 1,4000

 

Ну что тут сказать. Усе по плану.


 
Aleksandr Yakovlev:

Ну что тут сказать. Усе по плану.

ага

закрылся я тока что

 

"Прорыв":


 
Lesorub:

"Прорыв":


Да чтоб я с этим золотом еще раз связался.

Ведь обещался себе не торговать им. Нет блин, сигнал хороший. Тьфу....

 
Renat Akhtyamov:

ага

закрылся я тока что

У меня как то так. Одну оставил с БУ.


 
Еще раз зашел по EURJPY вниз на 110,00 ночь будет веселая.
 
Alexxl2008:
Еще раз зашел по EURJPY внизна 110,00 ночь будет веселая.

меня терзают смутные сомнения:


 
Лесоруб ,сработает точно,уровень риска 1000% держим, я называю это явление неубиваемый форекс.Родной брат спрашивает меня,.Саш а почему ты не ставишь стоп ордера.И я ему гордо отвечаю -братан нас защищает математика.Настоящий штопор вниз начнется в 03-00 по Москве(0-00 по Гринвичу).
Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция. — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит...
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