FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 45

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Nikolai Krylov:

но не имеют конкретных временных рамок. 

D)))))))))

Шикарно. По ауди видно)

 
Nikolai Krylov:

Не стоит так категорично оценивать.

Прогнозы лесоруба работают, но не имеют конкретных временных рамок. 

Проверенно на своём депо :)))

Речь не об этом. Верить на 100 % не стоит никакому прогнозу. Не срабатывает их много.)

 
Закрыть и перевернуть сразу меньше потери.
 
Ivan Butko:

D)))))))))

Шикарно. По ауди видно)

А что не так по Ауди?

Сам буду набирать покупки примерно от 0,65

 
Nikolai Krylov:

А что не так по Ауди?

Сам буду набирать покупки примерно от 0,65

Не низковато? У меня уже полным ходом набор.

 

Ребята, я тактику никому не навяливаю.

Решения принимайте сами и только сами.

КУКЛ не даст вам заработать по всяким индюкам, обманет.

Потому, схема прежняя: ЦЕЛЬ - ЗАГОН В ПРОТИВОХОД - ВЗЯТИЕ ПРОФИТА!

И все это подготовка к вечерним новостям (загнать и объегорить)...

 

То же самое и на Евре: КУКЛ стоит в бай. Толпа активно продает.

Ну, ну...

А для чего Он нарисовал двойной аукцион на Фунте (картина выше)???

Информация к размышлению...

 
Австралиец  вниз последние 10п дотягивает на 0.6670 и затем разворот вверх на 0.7040
 
Евро вниз может прошить на нонфарме  до 1.0880 скользкая валюта....
 
Канадец вверх хорошо идет на 1.3345 и затем вниз еще быстрее на 1.2540
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