FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
но не имеют конкретных временных рамок.
D)))))))))
Шикарно. По ауди видно)
Не стоит так категорично оценивать.
Прогнозы лесоруба работают, но не имеют конкретных временных рамок.
Проверенно на своём депо :)))
Речь не об этом. Верить на 100 % не стоит никакому прогнозу. Не срабатывает их много.)
D)))))))))
Шикарно. По ауди видно)
А что не так по Ауди?
Сам буду набирать покупки примерно от 0,65
А что не так по Ауди?
Сам буду набирать покупки примерно от 0,65
Не низковато? У меня уже полным ходом набор.
Ребята, я тактику никому не навяливаю.
Решения принимайте сами и только сами.
КУКЛ не даст вам заработать по всяким индюкам, обманет.
Потому, схема прежняя: ЦЕЛЬ - ЗАГОН В ПРОТИВОХОД - ВЗЯТИЕ ПРОФИТА!
И все это подготовка к вечерним новостям (загнать и объегорить)...
То же самое и на Евре: КУКЛ стоит в бай. Толпа активно продает.
Ну, ну...
А для чего Он нарисовал двойной аукцион на Фунте (картина выше)???
Информация к размышлению...