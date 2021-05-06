FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 286
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Каждому свой кусочек пирога)
я свой кусочек урвал
я свой кусочек урвал
Держи, по крайней мере нижний точно.
EURCAD:
EURGBP:
И свопы в тему...
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.05.18 13:52
EURCAD:
Продал по этой паре. ТП далеко внизу. В сделке задействован 1% от депо.
Хорошо так прокатился
Всем привет рынок разворачивается из за испытаний вакцины против вируса. а я жду взлета GBP/USD
http://www.profinance.ru/news/2020/05/18/bxr4-rynki-aktsij-rastut-v-nadezhde-na-vaktsinu-ot-koronavirusa.html
Всем с добрым утром уважаемые трейдеры.
У кого какие прогнозы есть. Делитесь.
Обсудим.
Всем с добрым утром уважаемые трейдеры.
У кого какие прогнозы есть. Делитесь.
Обсудим.
Утро добрым не бывает - Привет!
как насчёт этой пары GBPUSD ? вроде как должна к R2 до топать ?
Утро добрым не бывает - Привет!
как насчёт этой пары GBPUSD ? вроде как должна к R2 до топать ?
сейчас заменю график - забыл, это вчерашние уровни
У меня тут все глобально.
По канадцу все еще жду развязки события.