FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 286

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MakarFX:

Каждому свой кусочек пирога)

я свой кусочек урвал

EURUSDH2ь  EURUSDH2ьу

 
Alexsandr San:

я свой кусочек урвал

 

Держи, по крайней мере нижний точно.

 
Lesorub:

EURCAD:

EURGBP:

И свопы в тему...

 

Продал по этой паре. ТП далеко внизу. В сделке задействован 1% от депо.


 

Хорошо так прокатился 


 

Всем привет рынок разворачивается из за испытаний вакцины против вируса. а я жду взлета GBP/USD 

http://www.profinance.ru/news/2020/05/18/bxr4-rynki-aktsij-rastut-v-nadezhde-na-vaktsinu-ot-koronavirusa.html

Рынки акций растут в надежде на вакцину от коронавируса
Рынки акций растут в надежде на вакцину от коронавируса
  • 2020.05.18
  • Profinance.Ru
  • www.profinance.ru
Рынки акций растут в ходе торгов в понедельник, на фоне сообщений о том, что американская биотехнологическая компания Moderna провела первые испытания вакцины коронавируса и их результаты выглядят весьма успешными. Компания, которая сотрудничает с Bill & Melinda Gates Foundation, впервые тестировала вакцину на людях, и опыт показал, что все 45...
 

Всем с добрым утром уважаемые трейдеры.

У кого какие прогнозы есть. Делитесь.

Обсудим.

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Aleksandr Yakovlev:

Всем с добрым утром уважаемые трейдеры.

У кого какие прогнозы есть. Делитесь.

Обсудим.

Утро добрым не бывает - Привет!

как насчёт этой пары GBPUSD  ?  вроде как должна к R2 до топать ? 

GBPUSD

 
Alexsandr San:

Утро добрым не бывает - Привет!

как насчёт этой пары GBPUSD  ?  вроде как должна к R2 до топать ? 

сейчас заменю график - забыл, это вчерашние уровни 

У меня тут все глобально.


 

По канадцу все еще жду развязки события.


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