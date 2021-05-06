FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 72
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Рынок - есть кидалово. С этой стороны и торгуй...
Держи цель:
Зайди свободными средствами, заработаешь реальные деньги! И без всякой шелухи...
Полностью согласен с тобой. Но я дождусь отката в район 1,08200-1,08260
с целью в район 1,09800-1,09900
а,
ну давай,
помянешь заодним
Мля, ты либо прикидываешься, либо программирование затуманило тебе DDR ...
Здесь я возьму еще 230 п. Т.к. знаю, где будет цена... А Вы пофилософствуйте о том, о сем. (без обид...)
Мля, ты либо прикидываешься, либо программирование затуманило тебе DDR ...
Здесь я возьму еще 230 п. Т.к. знаю, где будет цена... А Вы пофилософствуйте о том, о сем. (без обид...)
бери, не жалко
бери, не жалко
Эт по нашему...
Не хочется вмешиваться в разговор гуру, но я точно знаю почему регулярно возникают споры по торговле.)
На самом деле никто не вникает глубоко в другие ТС.... Даже спорить не надо начинать если человек не читал.
Столько народу спорило, но если вникнуть, то разговор не о чем. Если одно системой предусмотрен откат, загон или стопы то другой нет.
На деле просто никто не читает...)
Не хочется вмешиваться в разговор гуру, но я точно знаю почему регулярно возникают споры по торговле.)
На самом деле никто не вникает глубоко в другие ТС.... Даже спорить не надо начинать если человек не читал.
Столько народу спорило, но если вникнуть, то разговор не о чем. Если одно системой предусмотрен откат, загон или стопы то другой нет.
На деле просто никто не читает...)
для стопа свое время, а не цена
Для разных ТС по разному. Есть люди которые только в течении дня торгуют, а есть по уровню.
У каждого свое.) Разве есть смысл об этом говорить?
Не хочется вмешиваться в разговор гуру, но я точно знаю почему регулярно возникают споры по торговле.)
На самом деле никто не вникает глубоко в другие ТС.... Даже спорить не надо начинать если человек не читал.
Столько народу спорило, но если вникнуть, то разговор не о чем. Если одно системой предусмотрен откат, загон или стопы то другой нет.
На деле просто никто не читает...)
Ни че не понял...
Давайте так. Вы называете пару, по которой хотите заработать.
Мы смотрим и высказываем свое мнение.
Затем проверяем результат (время исполнения не указываю). Если все в тему, то пальцы в верх.
Если лажа - то всеобщее презрение...
Если скрестить, например, трехволновку и цели Лесоруба, то можно входить только одной сделкой на развороте со стопом в несколько пунктов, но среднесрочным тейком. Представляете какое соотношение риск/прибыль будет... ни одной тс не снилось. Надо будет заняться этим
Ни че не понял...
Давайте так. Вы называете пару, по которой хотите заработать.
Мы смотрим и высказываем свое мнение.
Затем проверяем результат (время исполнения не указываю). Если все в тему, то пальцы в верх.
Если лажа - то всеобщее презрение...
я уже дал две пары
хватит
по еве держу уже 1,5 месяца
другая стратегия
стерва права