FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 332

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Lesorub:

Чудеса...

другой терминал:

И третий:

Как такое может быть ???

ты же вроде всем говорил, что ты - наиопытнейший трейдер? А такую лаже понять не можешь, привирал видимо. Эту шпилю рисуют счета, где сделки не выводятся в рынок,

 а спариваются между собой, усе просто.

 
Sergey Lazarenko:

ты же вроде всем говорил, что ты - наиопытнейший трейдер? Атакую лаже понять не можешь, привирал видимо. Эту шпилю рисуют счета, где сделки не выводятся в рынок,

 а спариваются между собой, усе просто.

Балобол!

 
Lesorub:

Балобол!

так это ты скорее... а не я, что ты таких вещей не знаешь, и номера ордеров не надо прятать, потому как они никому не нужны, плюс про шпили...

 
Sergey Lazarenko:

так это ты скорее... а не я, что ты таких вещей не знаешь, и номера ордеров не надо прятать, потому как они никому не нужны, плюс про шпили...

Я как - то про хохла спрашивал...

 
Lesorub:

Я как - то про хохла спрашивал...

ты от кого номера ордеров прячешь? От сглаза что-ли? Или боишься, что разоблачать по тикеру брокера? 

 
Sergey Lazarenko:

ты от кого номера ордеров прячешь? От сглаза что-ли? Или боишься, что разоблачать по тикеру брокера? 

Давай, до свидания!    


 

Оооо, масть поперла...


 

Всем привет.

Посмотрите на мою историю торгов. реальный депозит

Тестировал торговую систему за 2 года.

Если у вас вопрос, пишите. 


https://www.mql5.com/ru/signals/787571

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Serious Girl
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Serious Girl
  • www.mql5.com
Символ Сделки Sell Buy Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips Точечные графики распределения MFE и MAE Для каждого открытого ордера в течение его жизни записываются значения максимальной прибыли ( MFE ) и максимального убытка ( MAE ). Эти показатели дополнительно характеризуют...
[Удален]  
Anastasyia-khrystyna Koval:

Всем привет.

Посмотрите на мою историю торгов. реальный депозит

Тестировал торговую систему за 2 года.

Если у вас вопрос, пишите. 


https://www.mql5.com/ru/signals/787571

Прощай Крис
 
Anastasyia-khrystyna Koval:

Всем привет.

Посмотрите на мою историю торгов. реальный депозит

Тестировал торговую систему за 2 года.

Если у вас вопрос, пишите. 


https://www.mql5.com/ru/signals/787571

Нам будет вас нехватать...вам повезёт если просто пост снесут

PS/ милые дамы и прочие подростки, ну хоть почитайте правила и побудьте на форуме неделю-две, сообразите что к чему, прежде чем решиться на голимую рекламу

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