FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 332
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Чудеса...
другой терминал:
И третий:
Как такое может быть ???
ты же вроде всем говорил, что ты - наиопытнейший трейдер? А такую лаже понять не можешь, привирал видимо. Эту шпилю рисуют счета, где сделки не выводятся в рынок,
а спариваются между собой, усе просто.
ты же вроде всем говорил, что ты - наиопытнейший трейдер? Атакую лаже понять не можешь, привирал видимо. Эту шпилю рисуют счета, где сделки не выводятся в рынок,
а спариваются между собой, усе просто.
Балобол!
Балобол!
так это ты скорее... а не я, что ты таких вещей не знаешь, и номера ордеров не надо прятать, потому как они никому не нужны, плюс про шпили...
так это ты скорее... а не я, что ты таких вещей не знаешь, и номера ордеров не надо прятать, потому как они никому не нужны, плюс про шпили...
Я как - то про хохла спрашивал...
Я как - то про хохла спрашивал...
ты от кого номера ордеров прячешь? От сглаза что-ли? Или боишься, что разоблачать по тикеру брокера?
ты от кого номера ордеров прячешь? От сглаза что-ли? Или боишься, что разоблачать по тикеру брокера?
Давай, до свидания!
Оооо, масть поперла...
Всем привет.
Посмотрите на мою историю торгов. реальный депозит
Тестировал торговую систему за 2 года.
Если у вас вопрос, пишите.
https://www.mql5.com/ru/signals/787571
Всем привет.
Посмотрите на мою историю торгов. реальный депозит
Тестировал торговую систему за 2 года.
Если у вас вопрос, пишите.
https://www.mql5.com/ru/signals/787571
Всем привет.
Посмотрите на мою историю торгов. реальный депозит
Тестировал торговую систему за 2 года.
Если у вас вопрос, пишите.
https://www.mql5.com/ru/signals/787571
Нам будет вас нехватать...вам повезёт если просто пост снесут
PS/ милые дамы и прочие подростки, ну хоть почитайте правила и побудьте на форуме неделю-две, сообразите что к чему, прежде чем решиться на голимую рекламу