FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 409
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Рано, не спеши пока. Нет сигнала разворота с Н1, пробоя трендовой.
Не торопись спешить!
У меня подтвержденный максимум, выше не пойдет. тем более стоп всего 30 пунктов, можно 3-4 лота встать
Илюха, смотри вроде сегодня должно 180-200 пунктов упасть.
Илюха, смотри вроде сегодня должно 180-200 пунктов упасть.
А почему нет? На Н4 двойной аукцион по палкам. Верха забрали 1.31200, внизу от них долг на 1.28256...
Только все это по середине недельного диапазона... Лучше уж входить от его краев.
КИВИ и АУДИ можно работать при подтверждении, они у верхов.
А почему нет? На Н4 двойной аукцион по палкам. Верха забрали 1.31200, внизу от них долг на 1.28256...
Только все это по середине недельного диапазона... Лучше уж входить от его краев.
ну ты знаешь, я люблю в экстремумах входить, летим вниз значит....
Ренат, всегда мечтал изучить татарский.
учи коекчо
халялъ
это очень ноуто
Луня нужно смотреть:
Луня нужно смотреть:
Да ну его, там на сегодня движухи хватает....
Да ну его, там на сегодня движухи хватает....
я в обратку, после сигнала ...
я в обратку, после сигнала ...
На Альпари нет этого инструмента вроде.... только на LF вроде..
Луня нужно смотреть:
CADJPY если с индексом совпадают, тогда будет дикое падение.... везде сейчас точки...