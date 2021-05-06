FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 105

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hoster:
Так вы вчера еву покупали, сегодня продаете

Вчера? Пример в студию пожалуйста.

 

Купил пару. Цель в районе 140 с половиной


 
Lesorub:

Точно! Какой то мониторинг вымогают...

Радуйтесь.

Что не анализы.

Вдруг вы уже всё!.......и на него работаете.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Вчера? Пример в студию пожалуйста.

Да пострянно
 
hoster:
Да пострянно

Это не ответ. Пример.

Или брехуном станете.

Через час не будет примера, хуже для вас.

Либо пример либо извинения.

Если нет то (БРЕХУН, ФЛУДИСТ,НЕ ХОЗЯИН СВОИМ СЛОВАМ И Т.Д)

ПОДБИРАЙТЕ ПОНРАВИВШЕЕСЯ.

Пискнуть и в кусты это не по мужски.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Это не ответ. Пример.

Или брехуном станете.

Ну вас-то с дровосеком мне уже не переплюнуть
 
hoster:
Так вы вчера еву покупали, сегодня продаете

Не утруждайте себя. А то сил на писк не хватит.

Пересмотрел всю ветку с начало и до конца.

Скрины мои по еве. Страницы:

9. Продажа. Сделка закрыта.

15. Продажа. Сделка закрыта.

65. Покупка от 1,07860.

68. Покупка примерно от той же цены.

72.Ожидание сигнала.

74. Покупка.

89. Ожидание сигнала (сигнал не состоялся)

104. Продажа.

Все сделки были в +. Отрицательных не было.

Ни вчера и даже не на прошлой неделе я еву не покупал.

Так что не пищите пожалуйста. Пустобрех.

 

Частично закрыл и в БУ.


 

По ене докупился. Выбьет наверно. Будем надеяться.)))


 
Продал доллары за рубли по 72.5, надеюсь выкупить не дороже 67 в ближайшей перспективе
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