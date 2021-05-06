FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 602
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Привет. Посмотри на дневки , а лучше на недельки.
После обновления максимумов, какое движение было.
Мне кажется это еще не предел падения.
Смотрела. На 2/3 еще точно упадем. Причина какая-Брексит?
Смотрела. На 2/3 еще точно упадем. Причина какая-Брексит?
Закономерность)))
Обратил внимание , что фунт остановился там, где у меня синяя линия. (По прошлому скрину)
Мне кажется это еще не все.
Думаю дальше пойдет. Надо в общем последить.
Это следующие остановки.
Самая такая остановка это на нижней. Это 1,28550. Скоро там будем. Нет, не сегодня конечно но в ближайшем будущем.
я тут уже не советчик - мои все точки остались позади. Теперь только в завтра,- у меня новые уровни появляться.
поторопился я по золоту с целью вниз,- вниз пока ещё рано, на сегодня цель верх к 1847.92
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Цена выше, всех важных линий.
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а вот, от уровня 1847.92 - обычно разворачивается, или рванёт верх, не остановишь.
- в этом месте я всегда открываю позицию, с надеждой что она возвращается назад к оранжевой линии
цена побывала и там и там, и как обычно разворачивается - сделала всё зеркально, только снизу верх.
- вот есть уровень - от которого 80% пойдёт вниз - от 1879.77
Основной счёт:
Копир
По сути должны сходить и наверх и вниз, что первее - ?
я тут уже не советчик - мои все точки остались позади. Теперь только в завтра,- у меня новые уровни появляться.
цена выше этих двух линии(оранжевая и розовая) - пойдёт к 1.35600 . если цена упадёт ниже, значит не судьба.
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EURUSDH2 целится к 1.20314
цена выше этих двух линии(оранжевая и розовая) - пойдёт к 1.35600 . если цена упадёт ниже, значит не судьба.
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EURUSDH2 целится к 1.20314
По фунту всё верно возможно и дальше 1.3870 - Респект!!!
Тока есть ещё цели ниже для обязательного исполнения 1.3150 - 1.3180 возможно даже чуть ниже +/- , после чего и должен быть по сути резкий кросс... ./
По фунту всё верно возможно и дальше 1.3870 - Респект!!!
Тока есть ещё цели ниже для обязательного исполнения 1.3150 - 1.3180 возможно даже чуть ниже +/- , после чего и должен быть по сути резкий кросс... ./
переключил Индикатор. -получения сигнала от Оранжевой линии, предупреждает что может пойти вниз.
Смотрела. На 2/3 еще точно упадем. Причина какая-Брексит?