FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 602

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Посмотри на дневки , а лучше на недельки.

После обновления максимумов, какое движение было.

Мне кажется это еще не предел падения.

Смотрела. На 2/3 еще точно упадем. Причина какая-Брексит?

 
sterva:

Смотрела. На 2/3 еще точно упадем. Причина какая-Брексит?

Закономерность)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Обратил внимание , что фунт остановился там, где у меня синяя линия. (По прошлому скрину)

Мне кажется это еще не все.

Думаю дальше пойдет. Надо в общем последить.

Это следующие остановки.

Самая такая остановка это на нижней. Это 1,28550. Скоро там будем. Нет, не сегодня конечно но в ближайшем будущем.

я тут уже не советчик - мои все точки остались позади. Теперь только в завтра,- у меня новые уровни появляться.

GBPUSDH2  

[Удален]  
SanAlex:

поторопился я по золоту с целью вниз,- вниз пока ещё рано, на сегодня цель верх к 1847.92

--------------------------------------------------------------

Цена выше, всех важных линий.

 

----------------------------------------------------------

а вот, от уровня 1847.92 - обычно разворачивается, или рванёт верх, не остановишь.

- в этом месте я всегда открываю позицию, с надеждой что она возвращается назад к оранжевой линии

цена побывала и там и там, и как обычно разворачивается - сделала всё зеркально, только снизу верх.

- вот есть уровень - от которого 80% пойдёт вниз - от 1879.77

XAUUSDH1 1879.77 

 

Основной счёт:

Копир

По сути должны сходить и наверх и вниз, что первее - ?

 
А теперь наверное и вниз нужно сходить
[Удален]  
SanAlex:

я тут уже не советчик - мои все точки остались позади. Теперь только в завтра,- у меня новые уровни появляться.

  

цена выше этих двух линии(оранжевая и розовая) - пойдёт к 1.35600 . если цена упадёт ниже, значит не судьба.

GBPUSDH2 1.35600 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EURUSDH2 целится к 1.20314 

EURUSDH2 1.20314

 
SanAlex:

цена выше этих двух линии(оранжевая и розовая) - пойдёт к 1.35600 . если цена упадёт ниже, значит не судьба.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EURUSDH2 целится к 1.20314 


По фунту всё верно возможно и дальше 1.3870 - Респект!!! 

Тока есть ещё цели ниже для обязательного исполнения 1.3150 - 1.3180 возможно даже чуть ниже +/-  , после чего и должен быть по сути резкий кросс... ./

[Удален]  
Rustam Galkeev:

По фунту всё верно возможно и дальше 1.3870 - Респект!!! 

Тока есть ещё цели ниже для обязательного исполнения 1.3150 - 1.3180 возможно даже чуть ниже +/-  , после чего и должен быть по сути резкий кросс... ./

переключил Индикатор. -получения сигнала от Оранжевой линии, предупреждает что может пойти вниз.

GBPUSDH2 P 

 
sterva:

Смотрела. На 2/3 еще точно упадем. Причина какая-Брексит?

Не договорились на очередном раунде по Брекзиту. Когда договорятся, фунт улетит в космос, куда-нить выше 1.42, а еврофунт в пропасть -  куда то к 0.81. По идее и ЕС и Бритам нужно договориться до иногурации Байдена, чтобы на переговорах с новой администрацией у обоих были развязаны руки.  
1...595596597598599600601602603604605606607608609...656
Новый комментарий