FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 261
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Оближу Евроену...
можно я тоже свои пять копеек всуну !?
к "S3" наверное, нацелилась
Всем с добрым утром. Вчера я озвучил по еве, что цена дойдет
до уровня 1,0890. Цена не дошла всего 2 п.
В идеале точка входа это когда цена заходит за уровень и делает выход с него,
как показано на скрине. Вывод. Можно купить прям сейчас половинным лотом(вдруг цена не будет делать заход за уровень)
и потом купить еще, когда будет отработан сценарий(скрин). Первая цель тоже на рисунке есть. Всем профита.
Вторая цель 1,1120, третья цель 1,1450
Ну как, 1120 скоро будет?
Не переживай голубок, все будет.
Стоит обратить внимание. Звон прозвучал. Психология должна сработать. Да и похоже уже отрабатываться начала психология новости.
золотишко, стряхивает всех - но ведь хочет, вниз
золотишко, стряхивает всех - но ведь хочет, вниз
Я тоже в продажах)
я пока пытаюсь, влезть -
я пока пытаюсь, влезть -