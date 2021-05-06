FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 261

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Lesorub:

Оближу Евроену...


Спасибо!!! Я тоже кусочек прихватил)
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Alexsandr San:

можно я тоже свои пять копеек всуну !?


 к "S3" наверное, нацелилась 

EURUSDM30

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Aleksandr Yakovlev:

Всем с добрым утром. Вчера я озвучил по еве, что цена дойдет 

до уровня 1,0890. Цена не дошла всего 2 п.

В идеале точка входа это когда цена заходит за уровень и делает выход с него, 

как показано на скрине. Вывод. Можно купить прям сейчас половинным лотом(вдруг цена не будет делать заход за уровень)

и потом купить еще, когда будет отработан сценарий(скрин). Первая цель тоже на рисунке есть. Всем профита.

Вторая цель 1,1120, третья цель 1,1450

Ну как, 1120 скоро будет?
 
Vladimir Baskakov:
Ну как, 1120 скоро будет?

Не переживай голубок, все будет.

 

Стоит обратить внимание. Звон прозвучал. Психология должна сработать. Да и похоже уже отрабатываться начала психология новости.

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золотишко, стряхивает всех - но ведь хочет, вниз

XAUUSDH2

 
Alexsandr San:

золотишко, стряхивает всех - но ведь хочет, вниз


Я тоже в продажах)
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MakarFX:
Я тоже в продажах)

я пока пытаюсь, влезть - 

 
Alexsandr San:

я пока пытаюсь, влезть - 

Я лимитником зашел по 1706
 
EURAUD в продажах, предполагаю 1,670
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