FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 530
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СЕРЕБРО И ЗОЛОТО щас куда-то стрельнем. Предположу, что в сторону EURUSD вниз.
СЕРЕБРО И ЗОЛОТО щас куда-то стрельнем. Предположу, что в сторону EURUSD вниз.
Треугольник посерьезнее оказывается, так что будет движуха сильная видать сегодня...
Немного по пипсую... /
Я уверен на 99%, что точно прогнозировать максимум/минимум по инструменту невозможно. Пока этого понимания не будет, будут большие просадки или потеря депо
Понимания может быть, у вас и не будет никогда, но может уже, не на 99% ??? - #5289 и без просадки.
Треугольник посерьезнее оказывается, так что будет движуха сильная видать сегодня...
естественно
Кто-нибудь в продает биткоин?
навряд ли, а ты где им торгуешь? Комса нынче по нему громадная просто, внутри-дня тяжело отрабатываемая
навряд ли, а ты где им торгуешь? Комса нынче по нему громадная просто, внутри-дня тяжело отрабатываемая
Пока мечтаю продать. Рассчитываю на еще одно сильное падение.
Пока мечтаю продать. Рассчитываю на еще одно сильное падение.
с криптой ситуация вообще мутная, там проблематично что-то предсказать(ИМХО)