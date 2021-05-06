FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 530

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СЕРЕБРО И ЗОЛОТО   щас куда-то стрельнем. Предположу, что в сторону EURUSD  вниз.


 
ALEKSANDR GADZERA:

СЕРЕБРО И ЗОЛОТО   щас куда-то стрельнем. Предположу, что в сторону EURUSD  вниз.


Треугольник посерьезнее оказывается, так что будет движуха сильная видать сегодня...


 

Немного по пипсую... /


 
Egor Manakhov:
Я уверен на 99%, что точно прогнозировать максимум/минимум по инструменту невозможно. Пока этого понимания не будет, будут большие просадки или потеря депо

Понимания может быть, у вас и не будет никогда, но может уже, не на 99% ???  -    и без просадки.

 
Кто-нибудь в продает биткоин?
 
ALEKSANDR GADZERA:

Треугольник посерьезнее оказывается, так что будет движуха сильная видать сегодня...

естественно

 
Селл закрыл на пипах закрыл
 
sterva:
Кто-нибудь в продает биткоин?

навряд ли, а ты где им торгуешь? Комса нынче по нему громадная просто, внутри-дня тяжело отрабатываемая

 
Sergey Lazarenko:

навряд ли, а ты где им торгуешь? Комса нынче по нему громадная просто, внутри-дня тяжело отрабатываемая

Пока мечтаю продать. Рассчитываю на еще одно сильное падение.

 
sterva:

Пока мечтаю продать. Рассчитываю на еще одно сильное падение.

с криптой ситуация вообще мутная, там проблематично что-то предсказать(ИМХО)

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