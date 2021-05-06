FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 473

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Rustam Galkeev:
Точность прогноза максимальная, так что дэпо должно увеличиться на 25% от поста выше... ./

что-то сложновато сразу разобраться, это что и для чего? Лучше прогнозы давайте свои, пообсуждаем.

 
Хотя особо осуждать то и нечего, если честно. как пойдет рынок выше написал все... просто собирайте профит
 
ALEKSANDR GADZERA:

Уже сформировался максимум  теперь вот так будет приблизительно, ну там дальше вниз, соответственно будет дорожать.


 
ALEKSANDR GADZERA:
Хотя особо осуждать то и нечего, если честно. как пойдет рынок выше написал все... просто собирайте профит

Работаю на реале и воздухом не торгую. Все мои действия описаны выше постами. Жду открытия первого лимита  и закрытия партий от макса... /

 
Rustam Galkeev:

Работаю на реале и воздухом не торгую. Все мои действия описаны выше постами. Жду открытия первого лимита  и закрытия партий от макса... /

Говорите пожалуйста доходчиво, я вот больше половины не понял что вы написали, какой воздух причем здесь это, какие лимиты какая партия.... 

Rustam Galkeev:

Работаю на реале и 


А я на демо))))..... да уж надеюсь что вы не на демо счете.... вообще не понимаю зачем на нем люди торгуют)

 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY  Ловите профит господа


Пробитие треугольника вверх..... хм.. а должны идти вниз, посмотрим как закроется свеча.

По идее вот где-то здесь конец движения вверх:


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD что касается этого. то будет вот так, в общем по всем смежным инструментам разворот, должны были в пятницу сформировать минимум, ну получился вот здесь 20-25 пунктов не критично, для тренда в 200 - 400


У меня есть идея, как определить минимальный размер направленного движения и вероятность его появления, но пока руки не доходят запилить индюк или советник, учу язык. И мне не хватает мозгов определить точку начала. У Вас вроде как точка начала есть, а у меня только примерное начало движения, но зато размер будет точным. Так вот, возможно получится профитная коллаборация методов. Сперва нужно потестить свой метод в этой ветке, потом уже делать выводы. Так что скоро ворвусь в игру тоже, если надумаю фриланс вместо самоучения)

 
Ivan Butko:

У меня есть идея, как определить минимальный размер направленного движения и вероятность его появления, но пока руки не доходят запилить индюк или советник, учу язык. И мне не хватает мозгов определить точку начала. У Вас вроде как точка начала есть, а у меня только примерное начало движения, но зато размер будет точным. Так вот, возможно получится профитная коллаборация методов. Сперва нужно потестить свой метод в этой ветке, потом уже делать выводы. Так что скоро ворвусь в игру тоже, если надумаю фриланс вместо самоучения)

да без проблем, милости просим. Самое важное в торговле на цена где открыться, а место) уж поверьте Мастеру. Вот возьмите Паттерн Рельсы к примеру, ну вроде все ок, собирает цели, ну просадка капец какая, и то не всегда собирает. поэтому это не для нас.

Ivan Butko:

 минимальный размер направленного движения 

в целом это тоже не очень интересно, это не важная информация для торговли.  Гораздо важнее знать где закончится волна! и какая она! Если идет треугольник, то может пробитие быть всех фракталов вверх, а все всегда ломятся покупать и т.д. и т.п. но это не правильно.... вот от сюда и как Илья сказал 95% тут пишут раненых со слитым депозитом.

вот для примера думаю сойдет. была точка в пятницу, после нее был треугольник с пробоем вниз. пробитие фракталов и т.д. все бросились продавать, но это не правильно если вы знаете где находитесь, цена сейчас взлетит.

но такие пробои не всегда происходят.

 
Золото))
 
sterva:
Золото))

а как же иначе) я же писал 


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