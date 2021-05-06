FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 473
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Точность прогноза максимальная, так что дэпо должно увеличиться на 25% от поста выше... ./
что-то сложновато сразу разобраться, это что и для чего? Лучше прогнозы давайте свои, пообсуждаем.
Уже сформировался максимум #4624 теперь вот так будет приблизительно, ну там дальше вниз, соответственно будет дорожать.
Хотя особо осуждать то и нечего, если честно. как пойдет рынок выше написал все... просто собирайте профит
Работаю на реале и воздухом не торгую. Все мои действия описаны выше постами. Жду открытия первого лимита и закрытия партий от макса... /
Работаю на реале и воздухом не торгую. Все мои действия описаны выше постами. Жду открытия первого лимита и закрытия партий от макса... /
Говорите пожалуйста доходчиво, я вот больше половины не понял что вы написали, какой воздух причем здесь это, какие лимиты какая партия....
Работаю на реале и
А я на демо))))..... да уж надеюсь что вы не на демо счете.... вообще не понимаю зачем на нем люди торгуют)
GBPJPY Ловите профит господа
Пробитие треугольника вверх..... хм.. а должны идти вниз, посмотрим как закроется свеча.
По идее вот где-то здесь конец движения вверх:
USDCAD что касается этого. то будет вот так, в общем по всем смежным инструментам разворот, должны были в пятницу сформировать минимум, ну получился вот здесь 20-25 пунктов не критично, для тренда в 200 - 400
У меня есть идея, как определить минимальный размер направленного движения и вероятность его появления, но пока руки не доходят запилить индюк или советник, учу язык. И мне не хватает мозгов определить точку начала. У Вас вроде как точка начала есть, а у меня только примерное начало движения, но зато размер будет точным. Так вот, возможно получится профитная коллаборация методов. Сперва нужно потестить свой метод в этой ветке, потом уже делать выводы. Так что скоро ворвусь в игру тоже, если надумаю фриланс вместо самоучения)
У меня есть идея, как определить минимальный размер направленного движения и вероятность его появления, но пока руки не доходят запилить индюк или советник, учу язык. И мне не хватает мозгов определить точку начала. У Вас вроде как точка начала есть, а у меня только примерное начало движения, но зато размер будет точным. Так вот, возможно получится профитная коллаборация методов. Сперва нужно потестить свой метод в этой ветке, потом уже делать выводы. Так что скоро ворвусь в игру тоже, если надумаю фриланс вместо самоучения)
да без проблем, милости просим. Самое важное в торговле на цена где открыться, а место) уж поверьте Мастеру. Вот возьмите Паттерн Рельсы к примеру, ну вроде все ок, собирает цели, ну просадка капец какая, и то не всегда собирает. поэтому это не для нас.
минимальный размер направленного движения
в целом это тоже не очень интересно, это не важная информация для торговли. Гораздо важнее знать где закончится волна! и какая она! Если идет треугольник, то может пробитие быть всех фракталов вверх, а все всегда ломятся покупать и т.д. и т.п. но это не правильно.... вот от сюда и как Илья сказал 95% тут пишут раненых со слитым депозитом.
вот для примера думаю сойдет. была точка в пятницу, после нее был треугольник с пробоем вниз. пробитие фракталов и т.д. все бросились продавать, но это не правильно если вы знаете где находитесь, цена сейчас взлетит.
но такие пробои не всегда происходят.
Золото))
а как же иначе) я же писал #4658