FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 260

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Aleksandr Yakovlev:

Всем с добрым утром. Вчера я озвучил по еве, что цена дойдет 

до уровня 1,0890. Цена не дошла всего 2 п.


Я думаю еще дойдет. Я жду 1,085)

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Всем с добрым утром. Вчера я озвучил по еве, что цена дойдет 

до уровня 1,0890. Цена не дошла всего 2 п.

В идеале точка входа это когда цена заходит за уровень и делает выход с него, 

как показано на скрине. Вывод. Можно купить прям сейчас половинным лотом(вдруг цена не будет делать заход за уровень)

и потом купить еще, когда будет отработан сценарий(скрин). Первая цель тоже на рисунке есть. Всем профита.

Вторая цель 1,1120, третья цель 1,1450

Абсолютно 0 в трейдинге, а даёт такие советы. Падать ещё ниже 1.08 будет
[Удален]  

можно я тоже свои пять копеек всуну !?

EURUSDM30

[Удален]  
Lesorub:

Торгани GBPCAD:


Рискну! вроде пока, сигнал в силе

GBPCADH2 

 
Alexsandr San:

Рискну! вроде пока, сигнал в силе

 

Не хотят шевелиться...

поищем еще что нить...


 
Доброе утро. Всем бабла :)
Британца не трогайте пока. Ждём отработку 1.24853

---------
Гадаю на минутных таймфреймах.
Всем спасибо кто заработал ✌️
[Удален]  

может чуток, отпрыгнет к "P"- тогда попробую войти 

AUDCHFH2

[Удален]  
Alexsandr San:

Рискну! вроде пока, сигнал в силе

 

Разок прошёлся вниз, скорее всего стопы пойдёт выбивать- тогда попробую ещё разок вниз 

GBPCADH2H2

 

Так сделаю пока минус не вырос 

 
Denis Starikov:
Доброе утро. Всем бабла :)
Британца не трогайте пока. Ждём отработку 1.24853

---------
Гадаю на минутных таймфреймах.
Всем спасибо кто заработал ✌️
Началось. Проверяйте.
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