FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 260
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Всем с добрым утром. Вчера я озвучил по еве, что цена дойдет
до уровня 1,0890. Цена не дошла всего 2 п.
Я думаю еще дойдет. Я жду 1,085)
Всем с добрым утром. Вчера я озвучил по еве, что цена дойдет
до уровня 1,0890. Цена не дошла всего 2 п.
В идеале точка входа это когда цена заходит за уровень и делает выход с него,
как показано на скрине. Вывод. Можно купить прям сейчас половинным лотом(вдруг цена не будет делать заход за уровень)
и потом купить еще, когда будет отработан сценарий(скрин). Первая цель тоже на рисунке есть. Всем профита.
Вторая цель 1,1120, третья цель 1,1450
можно я тоже свои пять копеек всуну !?
Торгани GBPCAD:
Рискну! вроде пока, сигнал в силе
Рискну! вроде пока, сигнал в силе
Не хотят шевелиться...
поищем еще что нить...
может чуток, отпрыгнет к "P"- тогда попробую войти
Рискну! вроде пока, сигнал в силе
Разок прошёлся вниз, скорее всего стопы пойдёт выбивать- тогда попробую ещё разок вниз
Так сделаю пока минус не вырос
Доброе утро. Всем бабла :)