FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 110

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Renat Akhtyamov:

спасибо, я покупаю!


Много хоть купил Ренка?  А то цена падает все.


 
Aleksandr Yakovlev:

Много хоть купил Ренка?  А то цена падает все.

приличненька

пусть падает

;)

 
Renat Akhtyamov:

приличненька

пусть падает

;)

До 1,1100 примерно падать +-.

 
Aleksandr Yakovlev:

До 1,1100 примерно падать +-.

ок

нормуль

 
Renat Akhtyamov:

ок

нормуль

Да ладно))) Брешешь ты.)))

Тоже продал видимо, раз спокоен

 
Aleksandr Yakovlev:

Да ладно))) Брешешь ты.)))

Тоже продал видимо, раз спокоен

естественно

больше продал чем купил

не могу отказать себе в удовольствии - купить по более дешевой цене

;)))

 
Renat Akhtyamov:

естественно

больше продал чем купил

не могу отказать себе в удовольствии - купить по более дешевой цене

;)))

Ситуация по еве. Цена зашла в будущий )) канал.

Предположительно цена дойдет до нижней границы 1,10900

А там как всегда 2 варианта)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Ситуация по еве. Цена зашла в будущий )) канал.

Предположительно цена дойдет до нижней границы.

А там как всегда 2 варианта)))

ага

половину взлета может отработать

 
Renat Akhtyamov:

ага

половину взлета может отработать

Все возможно. Она даже сейчас может вылететь из канала, закрепиться и пойти на верх.

Но лучше конечно в низ)))

 
По ене закрыл все позиции. Не густо. Хвастаться нечем.
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