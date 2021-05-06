FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 110
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спасибо, я покупаю!
Много хоть купил Ренка? А то цена падает все.
Много хоть купил Ренка? А то цена падает все.
приличненька
пусть падает
;)
приличненька
пусть падает
;)
До 1,1100 примерно падать +-.
До 1,1100 примерно падать +-.
ок
нормуль
ок
нормуль
Да ладно))) Брешешь ты.)))
Тоже продал видимо, раз спокоен
Да ладно))) Брешешь ты.)))
Тоже продал видимо, раз спокоен
естественно
больше продал чем купил
не могу отказать себе в удовольствии - купить по более дешевой цене
;)))
естественно
больше продал чем купил
не могу отказать себе в удовольствии - купить по более дешевой цене
;)))
Ситуация по еве. Цена зашла в будущий )) канал.
Предположительно цена дойдет до нижней границы 1,10900
А там как всегда 2 варианта)))
Ситуация по еве. Цена зашла в будущий )) канал.
Предположительно цена дойдет до нижней границы.
А там как всегда 2 варианта)))
ага
половину взлета может отработать
ага
половину взлета может отработать
Все возможно. Она даже сейчас может вылететь из канала, закрепиться и пойти на верх.
Но лучше конечно в низ)))