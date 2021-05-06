FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 134
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USDJPY немного утомила эта пара, ждем формирование максимума на следующем баре Н1 и на продажу всем ДЕПО....
По моим подсчетам в 21:20 будем максимум и идем вниз
USDJPY немного утомила эта пара, ждем формирование максимума на следующем баре и на продажу всем ДЕПО....
я тебя разочерую шорт минимум от 114
USDJPY немного утомила эта пара, ждем формирование максимума на следующем баре и на продажу всем ДЕПО....
Красивый сигнал в лонг к 113.50 как минимум
я тебя разочерую шорт минимум от 114
)))) нет не разочаруете, идем вниз
Красивый сигнал в лонг к 113.50 как минимум
нет, к 110 точно
)))) нет не разочаруешь, идем вниз
вот от туда(114+) шорт в 105- и лонг к 112+- это тебе на годик...
вот от туда(114+) шорт в 105- и лонг к 112+- это тебе на годик...
смотрим, все может быть)
нет, к 110 точно
т.е. к 106-108 извиняюсь
Ну все , поехали
Ну все , поехали
Будет знаете как, пробивка всех линий сопротивлений для покупки вверх, все купят а цена вниз полетит, будет веселуха.... наверно)))