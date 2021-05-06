FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 134

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USDJPY немного утомила эта пара, ждем формирование максимума на следующем баре Н1 и на продажу всем ДЕПО.... 

По моим подсчетам в 21:20 будем максимум и идем вниз


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY немного утомила эта пара, ждем формирование максимума на следующем баре и на продажу всем ДЕПО....


я тебя разочерую шорт минимум от 114

 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY немного утомила эта пара, ждем формирование максимума на следующем баре и на продажу всем ДЕПО....

Красивый сигнал в лонг к 113.50 как минимум

 
GhostMan:

я тебя разочерую шорт минимум от 114

)))) нет не разочаруете, идем вниз

 
Vitaly Muzichenko:

Красивый сигнал в лонг к 113.50 как минимум

нет, к 110 точно

 
ALEKSANDR GADZERA:

)))) нет не разочаруешь, идем вниз

вот от туда(114+)  шорт в 105- и лонг к 112+- это тебе на годик...

 
GhostMan:

вот от туда(114+)  шорт в 105- и лонг к 112+- это тебе на годик...

смотрим, все может быть)

 
ALEKSANDR GADZERA:

нет, к 110 точно

т.е. к 106-108 извиняюсь

 

Ну все , поехали 


 
ALEKSANDR GADZERA:

Ну все , поехали 


Будет знаете как, пробивка всех линий сопротивлений для покупки вверх, все купят а цена вниз полетит, будет веселуха....  наверно)))

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