FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 405
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Дебаты в США: разгром Байдена
На вопрос: «кто победил на дебатах», заданный телеканалом «Фокс Ньюс» 74% ответили, что победил Трамп. Обама ринулся на поддержку Байдена. Победа Трампа на будущих выборах представляется всё более убедительной. Российские СМИ и политологи начинают «переобуваться». Команда «демонократов» «сдулась». Перспектива гражданской войны, к которой вели глобалисты, отодвинулась. Трамп умело работает на американскую аудиторию. Трамп требует ареста Хантера Байдена. Процесс мимикрии на российских, и не только российских, телеканалах должен приобрести более массовый характер.
Всем мирного неба!
Дебаты в США: разгром Байдена
На вопрос: «кто победил на дебатах», заданный телеканалом «Фокс Ньюс» 74% ответили, что победил Трамп. Обама ринулся на поддержку Байдена. Победа Трампа на будущих выборах представляется всё более убедительной. Российские СМИ и политологи начинают «переобуваться». Команда «демонократов» «сдулась». Перспектива гражданской войны, к которой вели глобалисты, отодвинулась. Трамп умело работает на американскую аудиторию. Трамп требует ареста Хантера Байдена. Процесс мимикрии на российских, и не только российских, телеканалах должен приобрести более массовый характер.
Всем мирного неба!
и понесётся гривна ко дну ...
Ждём развязки - йеной и долларом не торгуем.
Байден не победит, это абсолютно точно.
Никакой эпидемии нет, это грандиозная обманка, предназначенная для грандиозной манипуляции.
Если ничего не делать будет! Эпидемии нет у того,кто сам или его окружение не лежал с 30% оставшихся лёгких в палате взаперти днями на животе чтобы не задохнуться окончательно. Мож этот вирус и состыковали генетически для грандиозной манипуляции,но то,что он вышел из под контроля это точно..........ну,а ежели это так и задумано,то такое мог задумать только сам Люцифер!
Если ничего не делать будет! Эпидемии нет у того,кто сам или его окружение не лежал с 30% оставшихся лёгких в палате взаперти днями на животе чтобы не задохнуться окончательно. Мож этот вирус и состыковали генетически для грандиозной манипуляции,но то,что он вышел из под контроля это точно..........ну,а ежели это так и задумано,то такое мог задумать только сам Люцифер!
Тема плавно перешла в политически-вирусологическую) инфо для размышления;
Из вечной мерзлоты Канады и Аляски, из тел умерших был получен вирус "испанка", несколько лет проводились опыты и исследования на животных, симптомы и формула испанки почти полностью эдентичны ковид)
Гос долг штатов перешёл в стадию не возможмости возврата)
Вернёмся к форекс. какой прогноз доллара?
и понесётся гривна ко дну ...
Ждём развязки - йеной и долларом не торгуем.
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НЕ Ждём развязки - йеной и долларом не торгуем.
Если ничего не делать будет! Эпидемии нет у того,кто сам или его окружение не лежал с 30% оставшихся лёгких в палате взаперти днями на животе чтобы не задохнуться окончательно. Мож этот вирус и состыковали генетически для грандиозной манипуляции,но то,что он вышел из под контроля это точно..........ну,а ежели это так и задумано,то такое мог задумать только сам Люцифер!
Именно так и есть! Посмотрите материалы о Гейтсе, о фонде Гейтса, о планах Гейтса.
Все решено уже давно...
всем привет!
Если ничего не делать будет! Эпидемии нет у того,кто сам или его окружение не лежал с 30% оставшихся лёгких в палате взаперти днями на животе чтобы не задохнуться окончательно. Мож этот вирус и состыковали генетически для грандиозной манипуляции,но то,что он вышел из под контроля это точно..........ну,а ежели это так и задумано,то такое мог задумать только сам Люцифер!
манипуляций никаких нет и Люцифер не причем
задумать его скорее всего никто не мог и не смог бы себе позволить,
да и скорее всего тяму бы не хватило
счас слизывают все со сбитых НЛО
мне кажется, что это какая то залетная зараза
то что это зараза без сезоннного периода начала/окончания и продолжающая развиваться - , факт
чтобы развеять все сомнения и всю философию на эту тему, скажу так
у девочек-врачей мужья мрут и это факт
но интереснее то, почему жены- врачи живы бл...?
да блиннннн, идут они на...
лично я кжд день ем халопеньо и в ср, вс хожу в оч.жаркую баню
и мну кажется эта дрянь не сможет против такого распорядка недели
у жены на работе их было 6-ро в одном отделе
теперь их двое осталось, пока жива, и распорядок тот же ...........
...
всем привет!
Эта тоже прикольная )