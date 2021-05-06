FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 405

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sibirqk:

Видимо вы более информированы. По крайней мере через десять дней будет абсолютно точно известно насколько точно ваше абсолютно точно.

Дебаты в США: разгром Байдена

На вопрос: «кто победил на дебатах», заданный  телеканалом «Фокс Ньюс» 74% ответили, что победил Трамп. Обама ринулся на поддержку Байдена. Победа Трампа на будущих выборах представляется всё более убедительной. Российские СМИ и политологи начинают «переобуваться». Команда «демонократов» «сдулась». Перспектива гражданской войны, к которой вели глобалисты, отодвинулась. Трамп умело работает на американскую аудиторию. Трамп требует ареста Хантера Байдена. Процесс мимикрии на российских, и не только российских, телеканалах должен приобрести более массовый характер.


Всем мирного неба!

 
Олег avtomat:

Дебаты в США: разгром Байдена

На вопрос: «кто победил на дебатах», заданный  телеканалом «Фокс Ньюс» 74% ответили, что победил Трамп. Обама ринулся на поддержку Байдена. Победа Трампа на будущих выборах представляется всё более убедительной. Российские СМИ и политологи начинают «переобуваться». Команда «демонократов» «сдулась». Перспектива гражданской войны, к которой вели глобалисты, отодвинулась. Трамп умело работает на американскую аудиторию. Трамп требует ареста Хантера Байдена. Процесс мимикрии на российских, и не только российских, телеканалах должен приобрести более массовый характер.


Всем мирного неба!

и понесётся гривна ко дну ...

Ждём развязки - йеной и долларом не торгуем.

 
Олег avtomat:

Байден не победит, это абсолютно точно.

Никакой эпидемии нет, это грандиозная обманка, предназначенная для грандиозной манипуляции.

Если ничего не делать будет! Эпидемии нет у того,кто сам или его окружение не лежал с 30% оставшихся лёгких в палате взаперти днями на животе чтобы не задохнуться окончательно. Мож этот вирус и состыковали генетически для грандиозной манипуляции,но то,что он вышел из под контроля это точно..........ну,а ежели это так и задумано,то такое мог задумать только сам Люцифер!

 
Vadens:

Если ничего не делать будет! Эпидемии нет у того,кто сам или его окружение не лежал с 30% оставшихся лёгких в палате взаперти днями на животе чтобы не задохнуться окончательно. Мож этот вирус и состыковали генетически для грандиозной манипуляции,но то,что он вышел из под контроля это точно..........ну,а ежели это так и задумано,то такое мог задумать только сам Люцифер!

Тема плавно перешла в политически-вирусологическую) инфо для размышления;

Из вечной мерзлоты Канады и Аляски, из тел умерших был получен вирус "испанка", несколько лет проводились опыты и исследования на животных, симптомы и формула испанки почти полностью эдентичны ковид)

Гос долг штатов перешёл в стадию не возможмости возврата)

Вернёмся к форекс. какой прогноз доллара?

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Vitaly Muzichenko:

и понесётся гривна ко дну ...

Ждём развязки - йеной и долларом не торгуем.

1.

 

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2.

НЕ Ждём развязки - йеной и долларом  не  торгуем.

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Vadens:

Если ничего не делать будет! Эпидемии нет у того,кто сам или его окружение не лежал с 30% оставшихся лёгких в палате взаперти днями на животе чтобы не задохнуться окончательно. Мож этот вирус и состыковали генетически для грандиозной манипуляции,но то,что он вышел из под контроля это точно..........ну,а ежели это так и задумано,то такое мог задумать только сам Люцифер!

Именно так и есть! Посмотрите материалы о Гейтсе, о фонде Гейтса, о планах Гейтса.

 

Все решено уже давно...




 

всем привет!


 
Vadens:

Если ничего не делать будет! Эпидемии нет у того,кто сам или его окружение не лежал с 30% оставшихся лёгких в палате взаперти днями на животе чтобы не задохнуться окончательно. Мож этот вирус и состыковали генетически для грандиозной манипуляции,но то,что он вышел из под контроля это точно..........ну,а ежели это так и задумано,то такое мог задумать только сам Люцифер!

манипуляций никаких нет и Люцифер не причем

задумать его скорее всего никто не мог и не смог бы себе позволить,

да и скорее всего тяму бы не хватило

счас слизывают все со сбитых НЛО

мне кажется, что это какая то залетная зараза

то что это зараза без сезоннного периода начала/окончания  и продолжающая развиваться - , факт

чтобы развеять все сомнения и всю философию на эту тему, скажу так

у  девочек-врачей мужья мрут и это факт

но интереснее то, почему жены- врачи  живы бл...?

да блиннннн, идут они на...

лично я кжд день ем халопеньо и в ср, вс хожу в оч.жаркую баню

и мну кажется эта дрянь не сможет против такого распорядка недели

у жены на работе их было 6-ро в одном отделе

теперь их двое осталось, пока жива, и распорядок тот же ...........

...

 
Renat Akhtyamov:

всем привет!

Эта тоже прикольная )


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