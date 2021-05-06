FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 64

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Aleksandr Yakovlev:

Не по адресу вопрос.

Ваш же клиент был. Боролся , пиарил как мог
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Lesorub:

400 п. на чай...


Какой был уровень маржи в % до разворота и оставалась ли свободная маржа?

Или,так: насколько глубоко просел счет в нижней точке после 4го усреднения?

Интересуюсь для себя.

 
onedollarusd:

Какой был уровень маржи в % до разворота и оставалась ли свободная маржа?

Или,так: насколько глубоко просел счет в нижней точке после 5го усреднения?

Интересуюсь для себя.

Читайте оригинальную ветку по расчету ММ под конкретный депо.

Там хозяин пишет про это довольно часто и приводит расчеты.

Информация по моему счету Вам без надобности...

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Lesorub:

Читайте оригинальную ветку по расчету ММ под конкретный депо.

Там хозяин пишет про это довольно часто и приводит расчеты.

Информация по моему счету Вам без надобности...

Теория одно, а на практике как получается?

Если вы часто так закрываете и успешно, скажите, какая просадка максимальная? Размер эквити и проч. не интересует..

 

Индекс доллара почти сотню взял.)

Непобедимый просто.....

Хотелось бы так же падать как растем....

 
sterva:

Индекс доллара почти сотню взял.)

Непобедимый просто.....

Хотелось бы так же падать как растем....

Нужно в твиттере на странице Трампа какую-то дизу запостить, тогда и будем быстро падать))

 

Еще сотня пунктов, судя по индексу...


 
sterva:

Все понятно, пропустила.) Продала из своих соображений. Цель краткосрочная намного выше.)

Есть сигнал, есть цель:

Но..., нужно смотреть, что будет дальше.

 
Lesorub:

Есть сигнал, есть цель:

Но..., нужно смотреть, что будет дальше.

откат как минимум, слишком резкое и большое движение
 
Ivan Butko:
откат как минимум, слишком резкое и большое движение

Вот пример работы по палкам.


Теперь расчет рабочего лота в 1- 3% от депо, дробление его на части и вход в покупки с ТР 112.42

отложенными ордерами с уровней фибо.

Все просто! Да, на это время закрыть терминал и раз в день посматривать для контроля со  смартика...

( Просадку на счете считайте сами, кому надо... )

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Приказы на проведение торговых операций оформляются ордерами. Каждый ордер имеет множество свойств для чтения, информацию по ним можно получать с помощью функций Идентификатор позиции, который ставится на ордере при его исполнении. Каждый исполненный ордер порождает сделку, которая открывает новую или изменяет уже существующую позицию...
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