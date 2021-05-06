FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 64
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Не по адресу вопрос.
400 п. на чай...
Какой был уровень маржи в % до разворота и оставалась ли свободная маржа?
Или,так: насколько глубоко просел счет в нижней точке после 4го усреднения?
Интересуюсь для себя.
Какой был уровень маржи в % до разворота и оставалась ли свободная маржа?
Или,так: насколько глубоко просел счет в нижней точке после 5го усреднения?
Интересуюсь для себя.
Читайте оригинальную ветку по расчету ММ под конкретный депо.
Там хозяин пишет про это довольно часто и приводит расчеты.
Информация по моему счету Вам без надобности...
Читайте оригинальную ветку по расчету ММ под конкретный депо.
Там хозяин пишет про это довольно часто и приводит расчеты.
Информация по моему счету Вам без надобности...
Теория одно, а на практике как получается?
Если вы часто так закрываете и успешно, скажите, какая просадка максимальная? Размер эквити и проч. не интересует..
Индекс доллара почти сотню взял.)
Непобедимый просто.....
Хотелось бы так же падать как растем....
Индекс доллара почти сотню взял.)
Непобедимый просто.....
Хотелось бы так же падать как растем....
Нужно в твиттере на странице Трампа какую-то дизу запостить, тогда и будем быстро падать))
Еще сотня пунктов, судя по индексу...
Все понятно, пропустила.) Продала из своих соображений. Цель краткосрочная намного выше.)
Есть сигнал, есть цель:
Но..., нужно смотреть, что будет дальше.
Есть сигнал, есть цель:
Но..., нужно смотреть, что будет дальше.
откат как минимум, слишком резкое и большое движение
Вот пример работы по палкам.
Теперь расчет рабочего лота в 1- 3% от депо, дробление его на части и вход в покупки с ТР 112.42
отложенными ордерами с уровней фибо.
Все просто! Да, на это время закрыть терминал и раз в день посматривать для контроля со смартика...
( Просадку на счете считайте сами, кому надо... )