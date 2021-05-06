FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 372
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Забыл как тут вставляются скрины.
Короче,маржиналке вначале не поверил,а техника гласила,что пара закрылась ниже половины маржинальной зоны и далее цель - зона полной маржи на 1.1673.
Это же подтверждали объёмы на недельных опцах.
Но решил набирать веером,т.к. на месячном объёмы на страйке 2150,а с учётом форварда и того выше.
Такие вот дела.
не пойму, почему только один страйк смотришь?
Если ты про страйк 1.2150,то динамика на нём самая большая пока по данным СМЕ,а если про 1.1673,то это личное творчество.
У меня прикол,смотрю не только объёмы ОИ,но и изучаю динамику бабла на страйках. Это даёт более полную картину Ихних хотелок.
Кстати,смотрю и расстраиваюсь,колы со страйка 1.2150 убежали.
Если ты про страйк 1.2150,то динамика на нём самая большая пока по данным СМЕ,а если про 1.1673,то это личное творчество.
У меня прикол,смотрю не только объёмы ОИ,но и изучаю динамику бабла на страйках. Это даёт более полную картину Ихних хотелок.
Кстати,смотрю и расстраиваюсь,колы со страйка 1.2150 убежали.
Зачем усложнять - когда есть Индикаторы по которым, легко определить движение.
- сегодня цель у пары 1.16091
---------------------------
два Индикатора - там где я установил значки SELL - показывают движение будет вниз
Если бы цена была выше этих точек - то было бы всё на оборот
Зачем усложнять - когда есть Индикаторы по которым, легко определить движение.
- сегодня цель у пары 1.16091
---------------------------
два Индикатора - там где я установил значки SELL - показывают движение будет вниз
Если бы цена была выше этих точек - то было бы всё на оборот
Усложнять это целая религия Некоторых. Это исходит из положения вещей. Глобэкс CМЕ транслирует цены не от кривых,наклонных,траекторий,стохастиков и прочей лабуды в МТ4 ,а из торгов на фьючерсе нужного инструмента,а на Бирже всё не просто.
Если Кукл и существует,то Он или в наших головах или на Бирже,в среде маркемейкинга и торгующего крупняка,но ни в коем случае не в технической картинке терминала.
Поэтому Умные люди усложняются,но практика показывает,что там кинуть могут быстрее,чем в ТА.
Такие вот наши грустные дела.
Усложнять это целая религия Некоторых. Это исходит из положения вещей. Глобэкс CМЕ транслирует цены не от кривых,наклонных,траекторий,стохастиков и прочей лабуды в МТ4 ,а из торгов на фьючерсе нужного инструмента,а на Бирже всё не просто.
Если Кукл и существует,то Он или в наших головах или на Бирже,в среде маркемейкинга и торгующего крупняка,но ни в коем случае не в технической картинке терминала.
Поэтому Умные люди усложняются,но практика показывает,что там кинуть могут быстрее,чем в ТА.
Такие вот наши грустные дела.
Вот я об этом - зачем усложнять себе жизнь, разве можно победить того у кого больше кошелёк, тут как то нужно схитрить, войти когда отдыхает дядя с набитым кошельком, взять не большой куш и свалить, до того как дядя проснётся, если не успели - от тяпает, и пополнит себе кошелёк.
Вот я об этом - зачем усложнять себе жизнь, разве можно победить того у кого больше кошелёк, тут как то нужно схитрить, войти когда отдыхает дядя с набитым кошельком, взять не большой куш и свалить, до того как дядя проснётся, если не успели - от тяпает, и пополнит себе кошелёк.
Всем привет.
Мои все прогнозы сбываются.
Всем привет.
Мои все прогнозы сбываются.
Мой прогноз, что завтра будешь в минусе, ибо открываешь наугад
Вася, кури бамбук.