FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 372

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Vadens:

Забыл как тут вставляются скрины.

Короче,маржиналке вначале не поверил,а техника гласила,что пара закрылась ниже половины маржинальной зоны и  далее цель - зона полной маржи на 1.1673.

Это же подтверждали объёмы на недельных опцах.

Но решил набирать веером,т.к. на месячном объёмы на страйке 2150,а с учётом форварда и того выше.

Такие вот дела.

не пойму, почему только один страйк смотришь?
 
Renat Akhtyamov:
не пойму, почему только один страйк смотришь?

Если ты про страйк 1.2150,то динамика на нём самая большая пока по данным СМЕ,а если про 1.1673,то это личное творчество.

У меня прикол,смотрю не только объёмы ОИ,но и изучаю динамику бабла на страйках. Это даёт более полную картину Ихних хотелок.

Кстати,смотрю и расстраиваюсь,колы со страйка 1.2150 убежали.


[Удален]  
Vadens:

Если ты про страйк 1.2150,то динамика на нём самая большая пока по данным СМЕ,а если про 1.1673,то это личное творчество.

У меня прикол,смотрю не только объёмы ОИ,но и изучаю динамику бабла на страйках. Это даёт более полную картину Ихних хотелок.

Кстати,смотрю и расстраиваюсь,колы со страйка 1.2150 убежали.


Зачем усложнять - когда есть Индикаторы по которым, легко определить движение. 

- сегодня цель у пары 1.16091

---------------------------

два Индикатора - там где я установил значки SELL - показывают движение будет вниз 

Если бы цена была выше этих точек - то было бы всё на оборот 

Файлы:
EURUSDH2.png  53 kb
 
SanAlex:

Зачем усложнять - когда есть Индикаторы по которым, легко определить движение. 

- сегодня цель у пары 1.16091

---------------------------

два Индикатора - там где я установил значки SELL - показывают движение будет вниз 

Если бы цена была выше этих точек - то было бы всё на оборот 

Усложнять это целая религия Некоторых. Это исходит из положения вещей. Глобэкс CМЕ транслирует цены не от кривых,наклонных,траекторий,стохастиков и прочей лабуды в МТ4 ,а из торгов на фьючерсе нужного инструмента,а на Бирже всё не просто.

Если Кукл и существует,то Он или в наших головах или на Бирже,в среде маркемейкинга и торгующего крупняка,но ни в коем случае не в технической картинке терминала.

Поэтому Умные люди усложняются,но практика показывает,что там кинуть могут быстрее,чем в ТА.

Такие вот наши грустные дела.

[Удален]  
Vadens:

Усложнять это целая религия Некоторых. Это исходит из положения вещей. Глобэкс CМЕ транслирует цены не от кривых,наклонных,траекторий,стохастиков и прочей лабуды в МТ4 ,а из торгов на фьючерсе нужного инструмента,а на Бирже всё не просто.

Если Кукл и существует,то Он или в наших головах или на Бирже,в среде маркемейкинга и торгующего крупняка,но ни в коем случае не в технической картинке терминала.

Поэтому Умные люди усложняются,но практика показывает,что там кинуть могут быстрее,чем в ТА.

Такие вот наши грустные дела.

Вот я об этом - зачем усложнять себе жизнь, разве можно победить того у кого больше кошелёк, тут как то нужно схитрить, войти когда отдыхает дядя с набитым кошельком, взять не большой куш и свалить, до того как дядя проснётся, если не успели - от тяпает, и пополнит себе кошелёк.   

 
SanAlex:

Вот я об этом - зачем усложнять себе жизнь, разве можно победить того у кого больше кошелёк, тут как то нужно схитрить, войти когда отдыхает дядя с набитым кошельком, взять не большой куш и свалить, до того как дядя проснётся, если не успели - от тяпает, и пополнит себе кошелёк.   

Карабас-барабас ))
 

Всем привет.

Мои все прогнозы сбываются.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет.

Мои все прогнозы сбываются.


Мой прогноз, что завтра будешь в минусе, ибо открываешь наугад
 
А вот и по фунту сделка)))
 
Vladimir Baskakov:
Мой прогноз, что завтра будешь в минусе, ибо открываешь наугад

Вася, кури бамбук.

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