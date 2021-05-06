FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 288

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Aleksandr Yakovlev:

Владимир, пиши,что хочешь. Просто немного по уважительней к участникам ветки.

Мы все и каждый по отдельности ЛИЧНОСТИ. И требуем к себе уважительного отношения. 

В том числе и ты ЛИЧНОСТЬ.  И к тебе будет уважительное отношение если и с твоей стороны будет тоже самое.

Ничего сложного.

Здесь нет судей, здесь все участники.

Участвуй, доказывай, спорь но с уважением к другим.

Ок?

По-существу. Вы эту ветку вежливо экспроприировали перед НГ. Ибо имели сигнал, с неплохими показателями. Решили таким образом набрать адептов, нашли только Бутко. Он вам помогал вначале. Потом счёт слили, а ветка осталась у вас. Теперь у вас несколько счетов, когда один выстрелит, опубликует и будете пиарить тут же. А судьи кто?
 
Vladimir Baskakov:
По-существу. Вы эту ветку вежливо экспроприировали перед НГ. Ибо имели сигнал, с неплохими показателями. Решили таким образом набрать адептов, нашли только Бутко. Он вам помогал вначале. Потом счёт слили, а ветка осталась у вас. Теперь у вас несколько счетов, когда один выстрелит, опубликует и будете пиарить тут же. А судьи кто?

На счет сигналов я уже писал и скрины показывал, что их нет.

На счет опубликования, как только открою счет для публики, я его сразу опубликую

и как уже говорил, ты об этом первый узнаешь.

И прошу не повторяйся.

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Aleksandr Yakovlev:

На счет сигналов я уже писал и скрины показывал, что их нет.


Бутко был подписан на сигнал , которого нет?)
 
Vladimir Baskakov:
По-существу. Вы эту ветку вежливо экспроприировали

Неважно кто и как создал эту ветку...

Aleksandr Yakovlev:

Владимир, пиши,что хочешь. Просто немного по уважительней к участникам ветки.

 

По канадцук я закрыл основную позицию

Оставил только небольшой лот с БУ.

 Пусть болтается.


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две пары, имеют сигналы в разные стороны 

Снимок

 
Alexsandr San:

две пары, имеют сигналы в разные стороны 


Привет. Я бы так сделал. 


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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я бы так сделал. 


Привет! пока идёт против шерсти 

Снимок5  рисунок 1

от Горизонтальных линии - увеличиваю лот. Задача по 1000 с каждой пары, урвать свой кусочек.

Снимок6  рисунок 2

 
Alexsandr San:

Привет! пока идёт против шерсти 


Пока в пределах канала делать нечего.

Я пересмотрел сигнал. Есть вход. Даже 2 будет.


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Aleksandr Yakovlev:

Пока в пределах канала делать нечего.

Я пересмотрел сигнал. Есть вход. Даже 2 будет.


А что именно пересмотрел ? у тебя и до этого, был прогноз туда.

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