FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 288
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Владимир, пиши,что хочешь. Просто немного по уважительней к участникам ветки.
Мы все и каждый по отдельности ЛИЧНОСТИ. И требуем к себе уважительного отношения.
В том числе и ты ЛИЧНОСТЬ. И к тебе будет уважительное отношение если и с твоей стороны будет тоже самое.
Ничего сложного.
Здесь нет судей, здесь все участники.
Участвуй, доказывай, спорь но с уважением к другим.
Ок?
По-существу. Вы эту ветку вежливо экспроприировали перед НГ. Ибо имели сигнал, с неплохими показателями. Решили таким образом набрать адептов, нашли только Бутко. Он вам помогал вначале. Потом счёт слили, а ветка осталась у вас. Теперь у вас несколько счетов, когда один выстрелит, опубликует и будете пиарить тут же. А судьи кто?
На счет сигналов я уже писал и скрины показывал, что их нет.
На счет опубликования, как только открою счет для публики, я его сразу опубликую
и как уже говорил, ты об этом первый узнаешь.
И прошу не повторяйся.
На счет сигналов я уже писал и скрины показывал, что их нет.
По-существу. Вы эту ветку вежливо экспроприировали
Неважно кто и как создал эту ветку...
Владимир, пиши,что хочешь. Просто немного по уважительней к участникам ветки.
По канадцук я закрыл основную позицию
Оставил только небольшой лот с БУ.
Пусть болтается.
две пары, имеют сигналы в разные стороны
две пары, имеют сигналы в разные стороны
Привет. Я бы так сделал.
Привет. Я бы так сделал.
Привет! пока идёт против шерсти
рисунок 1
от Горизонтальных линии - увеличиваю лот. Задача по 1000 с каждой пары, урвать свой кусочек.
рисунок 2
Привет! пока идёт против шерсти
Пока в пределах канала делать нечего.
Я пересмотрел сигнал. Есть вход. Даже 2 будет.
Пока в пределах канала делать нечего.
Я пересмотрел сигнал. Есть вход. Даже 2 будет.
А что именно пересмотрел ? у тебя и до этого, был прогноз туда.