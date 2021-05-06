FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 238
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Посмотри на 5 М., там хорошо видно, 107,04, отскоки с поджатием к низу.
видно что хочет вниз ! но мало ли, а вдруг ему повезёт
USDJPYM5
видно что хочет вниз ! но мало ли, а вдруг ему повезёт
USDJPYM5
Если будет заинтересованность участников торговли в походе на верх, То будут объемы и нервные движения на верх. Пока ничего не видно.
В большинстве случаев бывает пробой. Как он дальше может себя повести, я не знаю.
Так что будь аккуратен.
Стараюсь))) бывает, знаю,
Если будет заинтересованность участников торговли в походе на верх, То будут объемы и нервные движения на верх. Пока ничего не видно.
Все просто - заинтересовались, этой парой XAUUSDH2
Все просто - заинтересовались, этой парой XAUUSDH2
Нарисуй линию 1708,57. После пробития и закрепления можно долиться.
Нарисуй линию 1708,57. После пробития и закрепления можно долиться.
ещё от "P" установил ловушку на SELL
USDJPY Ну как-то так, мелкий разворот есть, посмотрим превратится ли он в глобальный
До
После
USDJPY Ну как-то так, мелкий разворот есть, посмотрим превратится ли он в глобальный
До
После
вот когда, надо входить - но это не надолго
вот когда, надо входить - но это не надолго
ну то что не надолго это долеко не факт. я очень допускаю что вот так будет
ну то что не надолго это долеко не факт. я очень допускаю что вот так будет
А не допускаешь, что так будет.?