FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 238

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Aleksandr Yakovlev:

Посмотри на 5 М., там хорошо видно, 107,04, отскоки с поджатием к низу.

видно что хочет вниз ! но мало ли, а вдруг ему повезёт 

  USDJPYM5USDJPYM5

 
Alexsandr San:

видно что хочет вниз ! но мало ли, а вдруг ему повезёт 

  USDJPYM5

Если будет заинтересованность участников торговли в походе на верх, То будут объемы и нервные движения на верх. Пока ничего не видно.

 
Aleksandr Yakovlev:

В большинстве случаев бывает пробой. Как он дальше может себя повести, я не знаю.

Так что будь аккуратен.

Стараюсь))) бывает, знаю, 

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Aleksandr Yakovlev:

Если будет заинтересованность участников торговли в походе на верх, То будут объемы и нервные движения на верх. Пока ничего не видно.

Все просто - заинтересовались, этой парой XAUUSDH2

XAUUSDH2 

 
Alexsandr San:

Все просто - заинтересовались, этой парой XAUUSDH2

 

Нарисуй линию 1708,57. После пробития и закрепления можно долиться.

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Aleksandr Yakovlev:

Нарисуй линию 1708,57. После пробития и закрепления можно долиться.

ещё от "P" установил ловушку на SELL

 

USDJPY Ну как-то так, мелкий разворот есть, посмотрим превратится ли он в глобальный

До

После


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ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY Ну как-то так, мелкий разворот есть, посмотрим превратится ли он в глобальный

До

После


вот когда, надо входить - но это не надолго

USDJPYM5X 

 
Alexsandr San:

вот когда, надо входить - но это не надолго

 

ну то что не надолго это долеко не факт. я очень допускаю что вот так будет


 
ALEKSANDR GADZERA:

ну то что не надолго это долеко не факт. я очень допускаю что вот так будет


А не допускаешь, что так будет.?


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