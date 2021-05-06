FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 2

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Олег avtomat:

А ты попробуй. Сделай таблицу, в которую записывай прогноз и факт. Очень полезно и познавательно. Для тебя же. 

Я на графике ставлю объекты, таким образом проще сравнивать

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Vladimir Baskakov:
Так в журнале же все записывается

Таблица нужна для наглядности, чтобы можно было проанализировать результаты. А просто запись в журнале ни о чём не говорит.

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Vitaly Muzichenko:

Я на графике ставлю объекты, таким образом проще сравнивать

Это наглядно, хорошо видно. Пока этих объектов не много. А для статистической обработки и анализа нужна таблица.

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