FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 234
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Доброго Дня! Господа трейдеры!
Жду с моря погоды
Всем привет!
Салют!
На 5 min. можно только шум увидеть
А как же теория о фрактальности рынка?
А как же теория о фрактальности рынка?
А как же теория о фрактальности рынка?
говорил же Вам, где будет
https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page231#comment_16054070
О чем она?
О связи m5 и h4
Могу предположить, что от рыжей точки потянется до 1.0795 к позициям ближе
О связи m5 и h4
и h4 скоро перейдёт к Быкам
EURUSDH4
и h4 скоро перейдёт к Быкам
EURUSDH4
И как минимум 1.1000
И как минимум 1.1000
пока не известно
EURUSDDaily