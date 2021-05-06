FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 234

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Speculator:

Доброго Дня! Господа трейдеры!

Жду с моря погоды 

На 5 min. можно только шум увидеть
 
Lesorub:

Всем привет!


Салют!

 
Vladimir Baskakov:
На 5 min. можно только шум увидеть

А как же теория о фрактальности рынка?

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Speculator:

А как же теория о фрактальности рынка?

О чем она?
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Speculator:

А как же теория о фрактальности рынка?

говорил же Вам, где будет 

Снимок1https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page231#comment_16054070

EURUSDH2

 
Vladimir Baskakov:
О чем она?

О связи m5 и h4   

 

Могу предположить, что от рыжей точки потянется до 1.0795 к позициям ближе   

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Speculator:

О связи m5 и h4   

и h4   скоро перейдёт к Быкам 

EURUSDH4    EURUSDH4

 
Alexsandr San:

и h4   скоро перейдёт к Быкам 

   EURUSDH4

И как минимум 1.1000 

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Speculator:

И как минимум 1.1000 

пока не известно 

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