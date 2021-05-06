FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 440

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[Удален]  
Сергей Криушин:

ура есть взято... можно перезайти еще разок??? или жадность погубит...)))


Обычно от R1 и S1 - разворачивается 

- чу-чуть не дошла до моей ловушки на sell от R1

R1

 

есть надежда в сердце у меня... перезашел все таки... чашу думаю должен сделать...а потом наверно и вниз

перезаход

 
SanAlex:

Обычно от R1 и S1 - разворачивается 

- чу-чуть не дошла до моей ловушки на sell от R1


ДЦ тоже видит где это чуть чуть... и не дотягивает... а лоси наоборот значительно раньше срабатывают...((

 

NZDGBP:  выход и треугольника определяется по закрытой свече))

будем пробывать от сюда падать.


 
Раньше на мой взгляд было интереснее читать эту ветку.
 
sterva:
Закрыла максимум возможного. Два дня только нервы дергать. ) 

Я вот недавно тоже понял, что нервы тут вообще не нужны... как только мандраж появляется - пиши пропало... так что с нервами на Форе только инфаркт наживать... если уж вошел в это дело... то с жадностью надо простится на веки... или она тебя будет иметь постоянно...

 
Darirunu:
Раньше на мой взгляд было интереснее читать эту ветку.

Раньше - это я считаю до Маркета, профессионалы разгребали каждую тему до дондышка, а теперь все ушли в себя и всвои денежные интересы, да и всё меньше белых пятен для обсуждения... всё хорошо в статьях прописывают и желающие изучают по мере сил и способностей... 

 

похоже все таки потянуло на север... 61 по фибо должен взять...)))

пошел

 
Сергей Криушин:

Я вот недавно тоже понял, что нервы тут вообще не нужны... как только мандраж появляется - пиши пропало... так что с нервами на Форе только инфаркт наживать... если уж вошел в это дело... то с жадностью надо простится на веки... или она тебя будет иметь постоянно...

А как тут не нервничать?))) -2k


 

взял... теперь наверно точно вниз ломается...

взял

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