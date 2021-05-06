FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 440
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ура есть взято... можно перезайти еще разок??? или жадность погубит...)))
Обычно от R1 и S1 - разворачивается
- чу-чуть не дошла до моей ловушки на sell от R1
есть надежда в сердце у меня... перезашел все таки... чашу думаю должен сделать...а потом наверно и вниз
Обычно от R1 и S1 - разворачивается
- чу-чуть не дошла до моей ловушки на sell от R1
ДЦ тоже видит где это чуть чуть... и не дотягивает... а лоси наоборот значительно раньше срабатывают...((
NZDGBP: выход и треугольника определяется по закрытой свече))
будем пробывать от сюда падать.
Закрыла максимум возможного. Два дня только нервы дергать. )
Я вот недавно тоже понял, что нервы тут вообще не нужны... как только мандраж появляется - пиши пропало... так что с нервами на Форе только инфаркт наживать... если уж вошел в это дело... то с жадностью надо простится на веки... или она тебя будет иметь постоянно...
Раньше на мой взгляд было интереснее читать эту ветку.
Раньше - это я считаю до Маркета, профессионалы разгребали каждую тему до дондышка, а теперь все ушли в себя и всвои денежные интересы, да и всё меньше белых пятен для обсуждения... всё хорошо в статьях прописывают и желающие изучают по мере сил и способностей...
похоже все таки потянуло на север... 61 по фибо должен взять...)))
Я вот недавно тоже понял, что нервы тут вообще не нужны... как только мандраж появляется - пиши пропало... так что с нервами на Форе только инфаркт наживать... если уж вошел в это дело... то с жадностью надо простится на веки... или она тебя будет иметь постоянно...
А как тут не нервничать?))) -2k
взял... теперь наверно точно вниз ломается...