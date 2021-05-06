FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 180

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Aleksandr Yakovlev:


Как то так)))

цена как до точек дойдет, потом по умничаете.

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

вот так приблизительно (корректировка) на М5


на М5 - всё может быть 

USDJPYM5

 
Alexsandr San:

на М5 - всё может быть 


Вы точки выставите так-же, чтобы видеть экстремум где будет.

 

USDJPY хотелось бы вот так, а там видно будет

возможен конечно вот такой вариант, но думаю вряд ли. точки все равно на месте. ждемс...


 

USDJPY  все таки идем к первому сценарию. готовимся закрывать sell  и разворачиваемся.

Ориентировочно в 14:13 разворачиваемся 


 

По закрытию бара по идеи вверх пойдем. до следующей точки.

вот так


 
ALEKSANDR GADZERA:

По закрытию бара по идеи вверх пойдем. до следующей точки.

вот так


разворота как токового небыло, была промежуточная точка, значит тупо идем вниз так как на Н1 выше уше точка на продажу была. Странно от выскочки - Яковлева небыло комментариев. ждать?

пока особа смысла в точках на покупку нет, на меньших ТФ чем на Н1, а там продажа, думаю около двух дней будем падать.

 
Йена прямо сейчас развернулась вверх на 114.60 ,ждать не надо .
 
Alexxl2008:
Йена прямо сейчас развернулась вверх на 114.60 ,ждать не надо .

Кто развернулся? куда развернулся? Если вы про USDJPY, то это врядли.

 
Уже пошла вверх  на 114.60 с одной остановкой на 112,15
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