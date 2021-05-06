FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 331
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матерных слов не хватает
вся статистика в мусорку
матерных слов не хватает
вся статистика в мусорку
Владимир тоже торгуете с переносами на другой день? рекомендую сразу искать внутридневную, открытие рядом с утром и закрытие до американской сессии, точнее что-бы позиции закрылись до америки
Владимир тоже торгуете с переносами на другой день? рекомендую сразу искать внутридневную, открытие рядом с утром и закрытие до американской сессии, точнее что-бы позиции закрылись до америки
не много позже попробую составить конкуренцию по прогнозам со стопами и тп
на H1 просто идеальная тех. картина вниз, посмотрим обманит ли она участников
после такого роста, дорогой мне индикатор утром покажет перерыв, это как минимум на 2 дня по евро
Золото рядышком.
Можно )))
sl 1850
Прогноз
Вот это прогноз, вот это я понимаю.
Или ДЦ пририсовал или я хз, что это такое было...
Чудеса...
другой терминал:
И третий:
Как такое может быть ???
Раз Фунты чудят сегодня, то зайдем еще разок:
Мож и Лунек че подкинет:
Еврофунт в придачу: