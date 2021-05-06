FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 331

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матерных слов не хватает

вся статистика в мусорку

 
Vladimir Tkach:

матерных слов не хватает

вся статистика в мусорку

Владимир тоже торгуете с переносами на другой день? рекомендую сразу искать внутридневную, открытие рядом с утром и закрытие до американской сессии, точнее что-бы позиции закрылись до америки

 
awsomdino:

Владимир тоже торгуете с переносами на другой день? рекомендую сразу искать внутридневную, открытие рядом с утром и закрытие до американской сессии, точнее что-бы позиции закрылись до америки

не много позже попробую составить конкуренцию по прогнозам со стопами и тп

 

на H1 просто идеальная тех. картина вниз, посмотрим обманит ли она участников

после такого роста, дорогой мне индикатор утром покажет перерыв, это как минимум на 2 дня по евро

 

Золото рядышком. 

Можно )))

sl 1850

 
Прогноз 
Файлы:
324234324.png  60 kb
[Удален]  
ORACLE11111:
Прогноз 

Вот это прогноз, вот это я понимаю.

 

Или ДЦ пририсовал или я хз, что это такое было...


 

Чудеса...

другой терминал:

И третий:

Как такое может быть ???

 

Раз Фунты чудят сегодня, то зайдем еще разок:

Мож и Лунек че подкинет:

Еврофунт в придачу:


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