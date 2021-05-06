FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 652
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Пока Новогодние туда сюда - на заборе сижу. Опять занялся писательством роботов. Есть интересные идеи... писнуть, для проверить по истории...
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На фунте интересное противоборство наблюдается - мишек налипло выше крыши, на что указывает отрицательная дельта объёмов,
однако правило линейной графики, что "Горизонты более склонны к пробою" (а горизонт видно на периоде MN) говорит покупать предпочтительнее.
Весьма интересно, что же в итоге перевесит - вынесут вперёд ногами всех мишек, или таки отвалится фунт от горизонта - и ура, Объёмы победили, на радость поклонников Объёмов впереди планеты всей...
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Теоретически - Объёмы должны двигать рынок (на что и упирают поклонники анализа и работы по Объёмам), однако с другой стороны, по "Закону подлости", крупняку вынести такое кол-во мишек - выглядит разумно - ибо поиначе становится непонятным, откуда они тогда пополнят свои мешки денег, как не от кучи мелких трейдунов (в данном случае мишек на фунте) ?
Исходя из последнего предположения, имею подозрение, что будет северный шпиль, за стопами мишек (а это максимум пунктов 50 полновесных за макушкой),
после которого логично будет выглядеть, если не разворот, то глубокий, и как вариант, лавинообразный откат.
Кстати, на евро картинка по объёмам не сильно отличается, лишь более сглажена...
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История покажет, однако...
Нужно понимать, кто сейчас в покупках, а это "большие" деньги, им нужно кому-то слить свои позиции, то есть чтобы кто-то выкупил с расчётом на дальнейший рост. Как только сольют объёмы - цена пойдёт в другую сторону. Ну а пока вверх конечно, да и фундаментально вверх по обеим парам.
А то что он бродит и бродит, на странные мысли наводит :-)
очень интересный момент будет проживать в начале 2021
если идентифицировать отмеченные моменты, то есть повод очень сильно задуматься.
И ожидать нового "хайпового" события глобального масштаба в ближайший квартал. Как вы думаете, что это будет ?
Интересно, я бы сказал, грамотно разрисовал...
Если брать всю картину оптом - поляна михина, по нескольким признакам...
А если последние два с хвостиком года - быки пытаются настаивать на противоположном.
Кстати, ГП размахом 20 лет далеко ещё не отработала, если брать по классике японосвеч.
Посмотрел, где у неё чисто классическая цель - 0.57 показывает. Обычно меня не смущают дальнобойные прогнозы,
однако фунт по 0.57 - в голове не укладывается ни на одну из полок серого вещества...
Интересно как рынки после выходных проснутся? Особенно стоит чего-то ожидать от британца. Вроде соглашение подписали, правда пока не ратифицировано. Но все равно по идеи новость должна отыграть свое. Пока слишком больших движений не наблюдалось.
заранее известная новость новостью не является .. то что подпишут было ясно, до 14-го общий интерес крупных денег не согласован (да и крупняк отсутствуют по большей части, кто-то ещё закрывает бюджеты, кто-то новые довёрстывает, кто-то "пьянствует" сидя на заборе :-) ). В штатах смена администраций, британия и ЕС после удачного развода ничего по отдельности ещё не предпринимали, COVID пока не забороли но тоже всё сходит.. Причин чего-то ожидать нет . Разве что кто-нить резко крупно повоюет на НГ ? Но даже поводов не видно
Интересно как рынки после выходных проснутся? Особенно стоит чего-то ожидать от британца. Вроде соглашение подписали, правда пока не ратифицировано. Но все равно по идеи новость должна отыграть свое. Пока слишком больших движений не наблюдалось.
Всем привет! Процесс пошел...
Не дрейфить!
Дрыны на фунте: