FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 13
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"Фигули" нарисовали Вы...
У нас - ТР!
Привет, давно не слышно было тебя. Где потерялся?)))
Надеюсь часто тебя видеть будем здесь))
Привет, давно не слышно было тебя. Где потерялся?)))
Надеюсь часто тебя видеть будем здесь))
Привет!
Двойной аукцион на Фунте...
Я встал в позу по положительному свопу для Sell:
Цена будет и там и там...
Привет!
Двойной аукцион на Фунте...
Я встал в позу по положительному свопу для Sell:
Цена будет и там и там...
Меня по вчерашней сделке еще не выбило по БУ. Но уже ищу точку входа в селл.
Скрин на прошлой или позапрошлой стр.
Дожимай до 123,700
Точно!
Чет стрелки изломались в Новом году...
Кто поправит?
Ну все. По БУ выбило. Нашел точку входа и сейчас вниз до 1,30540, закрепляемся под ней и внииииз))) (это только мои хотелки)
Аа, часть конечно закрыл и перевел в БУ.
Ну все. По БУ выбило. Нашел точку входа и сейчас вниз до 1,30540, закрепляемся под ней и внииииз))) (это только мои хотелки)
Аа, часть конечно закрыл и перевел в БУ.
На М30 бай сигнал с ТР 1.31157...
На М30 бай сигнал с ТР 1.31157...
Спасибо. Я по факту работаю.
Чет стрелки изломались в Новом году...
Кто поправит?
Только так,наверное сломался Wingdings в МТ, половины символов нет, а вторая отображает абсолютно другие коды