FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 13

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
Пишу с телефона. В мобильной версии не все функции оформления доступны же

Значит не нужно писать абы-что в этой ветке с телефона. Хотите написать в этой ветке - пишите с компьютера.


И для справки - нормальный браузер в телефоне имеют функцию "режим ПК" - в этом режиме браузер открывает страницы как на ПК.

 
Lesorub:

"Фигули" нарисовали Вы...

У нас - ТР!

Привет, давно не слышно было тебя. Где потерялся?)))

Надеюсь часто тебя видеть будем здесь))

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет, давно не слышно было тебя. Где потерялся?)))

Надеюсь часто тебя видеть будем здесь))

Привет!

Двойной аукцион на Фунте...

Я встал в позу по положительному свопу для Sell:

Цена будет и там и там...

 
Lesorub:

Привет!

Двойной аукцион на Фунте...

Я встал в позу по положительному свопу для Sell:

Цена будет и там и там...

Меня по вчерашней сделке еще не выбило по БУ. Но уже ищу точку входа в селл.

Скрин на прошлой или позапрошлой стр.

 
Aleksandr Yakovlev:

Дожимай до 123,700

Точно!


 

Чет стрелки изломались в Новом году...

Кто поправит?

Файлы:
SpreadAndSwapIndicator.mq4  4 kb
 

Ну все. По БУ выбило. Нашел точку входа и сейчас вниз до 1,30540, закрепляемся под ней и внииииз))) (это только мои хотелки)

Аа, часть конечно закрыл и перевел в БУ.


 
Aleksandr Yakovlev:

Ну все. По БУ выбило. Нашел точку входа и сейчас вниз до 1,30540, закрепляемся под ней и внииииз))) (это только мои хотелки)

Аа, часть конечно закрыл и перевел в БУ.


На М30 бай сигнал с ТР 1.31157...

 
Lesorub:

На М30 бай сигнал с ТР 1.31157...

Спасибо. Я по факту работаю.

 
Lesorub:

Чет стрелки изломались в Новом году...

Кто поправит?

Только так,наверное сломался Wingdings в МТ, половины символов нет, а вторая отображает абсолютно другие коды

Файлы:
SpreadAndSwapIndicator.mq4  8 kb
1...67891011121314151617181920...656
Новый комментарий