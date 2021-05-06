FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 142

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ALEKSANDR GADZERA:

ну и отлично. какие у вас прогнозы?

Два прогноза выше. Третий сигнал формируется-по нему как только так сразу.

 
Aleksandr Yakovlev:

Два прогноза выше. Третий сигнал формируется-по нему как только так сразу.

к сожалению с индикаторами и линиями сопротивления, вы не сможете входить в рынок для вас с максимальной выгодой. 

 
ALEKSANDR GADZERA:

к сожалению с индикаторами и линиями сопротивления, вы не сможете входить в рынок для вас с максимальной выгодой. 

Вот вы написали, теперь точно не смогу)))

А до этого мог. 

Ладно, шутки это все. 

По моей ТС точки входа отрабатывают в 80-90% случаев.

Пересмотрите всю ветку и скажите где я ошибся, в %.

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот вы написали, теперь точно не смогу)))

А до этого мог. 

Ладно, шутки это все. 

По моей ТС точки входа отрабатывают в 80-90% случаев.

Пересмотрите всю ветку и скажите где я ошибся, в %.

ок, это хорошо.

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот вы написали, теперь точно не смогу)))

А до этого мог. 

Ладно, шутки это все. 

По моей ТС точки входа отрабатывают в 80-90% случаев.

Пересмотрите всю ветку и скажите где я ошибся, в %.

я к тому что ни один ваш индикатор никогда не покажет здесь покупку


 

Часть позиции закрыл. Остальное в БУ.


 
ALEKSANDR GADZERA:

я к тому что ни один ваш индикатор никогда не покажет здесь покупку


Сомневаться, ваше право.

 

Малость долился.


 

Еврофунт продажа. Сигнал слабый, поэтому через

15-20 п. сразу крою половину позиции.

Ну все, БУ стоит. А дальше хоть трава не расти)))


 

Еньку закрыл. Хватит с нее. Может отскочить скоро.


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