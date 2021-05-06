FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 142
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну и отлично. какие у вас прогнозы?
Два прогноза выше. Третий сигнал формируется-по нему как только так сразу.
Два прогноза выше. Третий сигнал формируется-по нему как только так сразу.
к сожалению с индикаторами и линиями сопротивления, вы не сможете входить в рынок для вас с максимальной выгодой.
к сожалению с индикаторами и линиями сопротивления, вы не сможете входить в рынок для вас с максимальной выгодой.
Вот вы написали, теперь точно не смогу)))
А до этого мог.
Ладно, шутки это все.
По моей ТС точки входа отрабатывают в 80-90% случаев.
Пересмотрите всю ветку и скажите где я ошибся, в %.
Вот вы написали, теперь точно не смогу)))
А до этого мог.
Ладно, шутки это все.
По моей ТС точки входа отрабатывают в 80-90% случаев.
Пересмотрите всю ветку и скажите где я ошибся, в %.
ок, это хорошо.
Вот вы написали, теперь точно не смогу)))
А до этого мог.
Ладно, шутки это все.
По моей ТС точки входа отрабатывают в 80-90% случаев.
Пересмотрите всю ветку и скажите где я ошибся, в %.
я к тому что ни один ваш индикатор никогда не покажет здесь покупку
Часть позиции закрыл. Остальное в БУ.
я к тому что ни один ваш индикатор никогда не покажет здесь покупку
Сомневаться, ваше право.
Малость долился.
Еврофунт продажа. Сигнал слабый, поэтому через
15-20 п. сразу крою половину позиции.
Ну все, БУ стоит. А дальше хоть трава не расти)))
Еньку закрыл. Хватит с нее. Может отскочить скоро.