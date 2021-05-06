FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 5

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Всех с наступающим Новым годом Друзья.!!! Пусть 2020 год принесет нам очень много профита!!!

Всего вам наилучшего, удачи в делах, семейного счастья)))

Пусть сбудуться все ваши мечты!!!

 
Aleksandr Yakovlev:

Всех с наступающим Новым годом Друзья.!!! Пусть 2020 год принесет нам очень много профита!!!

Всего вам наилучшего, удачи в делах, семейного счастья)))

Пусть сбудуться все ваши мечты!!!

С наступающим!))

Следующий год будет профитным, мой прогноз ;)


 
Ivan Butko:

С наступающим!))

Следующий год будет профитным, мой прогноз ;)


С этим прогнозом я с удовольствием соглашусь)))

 
Кокой скучный форум стал!!!
 
Speculator:
Кокой скучный форум стал!!!
Действительно, он же был создан для флуда
 

Всем привет. Поторговал сегодня малость. 


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Поторговал сегодня малость. 


Шикарно! 

 

По фунту зашел в селл. Более половины закрыл уже.


 

новый год вступает в силу !

пока по EURUSD идёт набор позиций, можно смотреть туда где пальмы :-) Главное вовремя выйти

а позы набираются по всем нажористым мажорам - надо теперь поймать момент..

 
Maxim Kuznetsov:

новый год вступает в силу !

пока по EURUSD идёт набор позиций, можно смотреть туда где пальмы :-) Главное вовремя выйти

а позы набираются по всем нажористым мажорам - надо теперь поймать момент..

Я вообще не понимаю, что сейчас происходит. Скорее всего на заборе числа до 8-9

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