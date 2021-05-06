FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всех с наступающим Новым годом Друзья.!!! Пусть 2020 год принесет нам очень много профита!!!
Всего вам наилучшего, удачи в делах, семейного счастья)))
Пусть сбудуться все ваши мечты!!!
Всех с наступающим Новым годом Друзья.!!! Пусть 2020 год принесет нам очень много профита!!!
Всего вам наилучшего, удачи в делах, семейного счастья)))
Пусть сбудуться все ваши мечты!!!
С наступающим!))
Следующий год будет профитным, мой прогноз ;)
С наступающим!))
Следующий год будет профитным, мой прогноз ;)
С этим прогнозом я с удовольствием соглашусь)))
Кокой скучный форум стал!!!
Всем привет. Поторговал сегодня малость.
Всем привет. Поторговал сегодня малость.
Шикарно!
По фунту зашел в селл. Более половины закрыл уже.
новый год вступает в силу !
пока по EURUSD идёт набор позиций, можно смотреть туда где пальмы :-) Главное вовремя выйти
а позы набираются по всем нажористым мажорам - надо теперь поймать момент..
новый год вступает в силу !
пока по EURUSD идёт набор позиций, можно смотреть туда где пальмы :-) Главное вовремя выйти
а позы набираются по всем нажористым мажорам - надо теперь поймать момент..
Я вообще не понимаю, что сейчас происходит. Скорее всего на заборе числа до 8-9