FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 79
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ты то, что радуешься, клоун
Фиксанул первые 314 п. профита. Возможен откат на тест лоу (сигналы в наличии на Н4):
Можно рисунок на Н4 показать где сигнал по графику?
ты то, что радуешься, клоун, ты тоже руками и лотами торгуешь, без стопов
только в плюсе был, уже лебедь на графике, молодец. еще на 10 умнож лот.
Это в кАрму прилетело.
Нельзя безнаказанно нарушать закон гармонии.
Можно рисунок на Н4 показать где сигнал по графику?
Сигнал чего?
Это в кАрму прилетело.
Нельзя безнаказанно нарушать закон гармонии.
Сигнал чего?
Возможен откат на тест лоу (сигналы в наличии на Н4): (с)
К вам то точно прилетели и улетать не собирается
Верно подмечено! Весна, вот и прилетели )
По разному бывает. А вообще, время покажет)))
Возможен откат на тест лоу (сигналы в наличии на Н4): (с)
Вот:
и индекс:
Вот:
и индекс:
Спасибо
Есть у кого должок как мне на скрине ?
Сходим тудысь?