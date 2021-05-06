FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 79

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Fast235:

ты то, что радуешься, клоун

А чего не порадоваться
 
Lesorub:

Фиксанул первые 314 п. профита. Возможен откат на тест лоу (сигналы в наличии на Н4):


Можно рисунок на Н4 показать где сигнал по графику?

 
Fast235:

ты то, что радуешься, клоун, ты тоже руками и лотами торгуешь, без стопов


только в плюсе был, уже лебедь на графике, молодец. еще на 10 умнож лот.

Это в кАрму прилетело. 

Нельзя безнаказанно нарушать закон гармонии.

 
Artem Buhaichuk:

Можно рисунок на Н4 показать где сигнал по графику?

Сигнал чего?

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Nikolai Krylov:

Это в кАрму прилетело. 

Нельзя безнаказанно нарушать закон гармонии.

К вам то точно прилетели и улетать не собирается
 
Lesorub:

Сигнал чего?

Возможен откат на тест лоу (сигналы в наличии на Н4): (с)

 
Vladimir Baskakov:
К вам то точно прилетели и улетать не собирается

Верно подмечено! Весна, вот и прилетели )

По разному бывает. А вообще, время покажет)))

 
Artem Buhaichuk:

Возможен откат на тест лоу (сигналы в наличии на Н4): (с)

Вот:

и индекс:


 
Lesorub:

Вот:

и индекс:


Спасибо

 

Есть у кого должок как мне на скрине ?

Сходим тудысь?


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