FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 182

Новый комментарий
 

EURGBP думаю вот тут будет разворот


 

USDJPY в принципе по цене закрытия был максимум в 17:00, поэтому думаю будем валится вниз быстро.


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURGBP думаю вот тут будет разворот


вам решать верить или нет. это должно сработать но есть два ньюанса евробакс заперт в треугольнике и куда его пробъет хз. а фунтобакс скоро вото вот упрется в палку и сможет ли с ходу пробить тоже хз. желтая палка по фунтобаксу врядли будет крепкая

 

Разбор полетов по вчерашней сделке еврофунт.

цена зашла в зону накопления и снова закрепилась выше.

Противоположного сигнала не было сформировано, а даже укрепился сигнал на покупку.

Нижняя сделка уже выставлена в БУ. Жду дальнейшего развития событий.


 

По фунту сигнал на продажу еще актуален. Ночью спал, закрыть 

часть позиции не смог. Сегодня должен быть ход цены на юг еще. Ждем.


 

По еве сигналов пока нет.

по ене сигнала пока нет, да к тому же есть уровень 108,710

от которого она может отбиться или пробить его . Двояко в общем.

Но если пробьет и закрепиться то там сформируется сигнал на продажу.

А пока в общем ничего.

 

По еве кстати вот такой расклад может быть.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

По еве сигналов пока нет.

по ене сигнала пока нет, да к тому же есть уровень 108,710

от которого она может отбиться или пробить его . Двояко в общем.

Но если пробьет и закрепиться то там сформируется сигнал на продажу.

А пока в общем ничего.

На основе какого индикатора такие прогнозы, и если они не сбываются возвращаете средства поверившим ?
 
Vladimir Baskakov:
На основе какого индикатора такие прогнозы, и если они не сбываются возвращаете средства поверившим ?

пост 1773

 
Прогноз - не призыв к действию!
1...175176177178179180181182183184185186187188189...656
Новый комментарий