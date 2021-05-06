FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 182
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EURGBP думаю вот тут будет разворот
USDJPY в принципе по цене закрытия был максимум в 17:00, поэтому думаю будем валится вниз быстро.
EURGBP думаю вот тут будет разворот
вам решать верить или нет. это должно сработать но есть два ньюанса евробакс заперт в треугольнике и куда его пробъет хз. а фунтобакс скоро вото вот упрется в палку и сможет ли с ходу пробить тоже хз. желтая палка по фунтобаксу врядли будет крепкая
Разбор полетов по вчерашней сделке еврофунт.
цена зашла в зону накопления и снова закрепилась выше.
Противоположного сигнала не было сформировано, а даже укрепился сигнал на покупку.
Нижняя сделка уже выставлена в БУ. Жду дальнейшего развития событий.
По фунту сигнал на продажу еще актуален. Ночью спал, закрыть
часть позиции не смог. Сегодня должен быть ход цены на юг еще. Ждем.
По еве сигналов пока нет.
по ене сигнала пока нет, да к тому же есть уровень 108,710
от которого она может отбиться или пробить его . Двояко в общем.
Но если пробьет и закрепиться то там сформируется сигнал на продажу.
А пока в общем ничего.
По еве кстати вот такой расклад может быть.
По еве сигналов пока нет.
по ене сигнала пока нет, да к тому же есть уровень 108,710
от которого она может отбиться или пробить его . Двояко в общем.
Но если пробьет и закрепиться то там сформируется сигнал на продажу.
А пока в общем ничего.
На основе какого индикатора такие прогнозы, и если они не сбываются возвращаете средства поверившим ?
пост 1773