FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 496
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EURUSD должно рухнуть сейчас снова...
или взлететь))) от этой точки, т.к. волна закончилась...
EURUSD уже несколько дней стою. как думаешь, пойдёт ли ниже 1,167?
Еще мой пост 4833 посмотри.
Еще мой пост 4833 посмотри.
Да, понимаю, но мы же не стоять сюда пришли а бегать)
Да, понимаю, но мы же не стоять сюда пришли а бегать)
Нуууу, кому как)))
Я и постоять не против.
Да, понимаю, но мы же не стоять сюда пришли а бегать)
Ну и для успокоения. Обычно вот такие хвосты отрабатываются)))
Ну и для успокоения. Обычно вот такие хвосты отрабатываются)))
EURUSD вот смотри как будет, отработается фигура, 1-3 дня постоим на месте и потом рухнем.
EURUSD вот смотри как будет, отработается фигура, 1-3 дня постоим на месте и потом рухнем.
извини, ничего нового ты не сказал.Это я знаю.
Что то ни в одной книге не увидел, что жизнь без сливов прошла у трейдеров более успешных. Даже у Баффета были осечки. А настоящие трейдеры... в общем жизнь не позавидуешь, и не у всех хорошо закончилась.
в книгах ? книги это очень хорошо. Ничто не заменит книги. А осечки могут быть у всех. Ключевое слово могут быть. так как смотря в какой группе тяжеловесов находится этот трейдер. Например трейдер является тяжеловесом(тут вряд ли будет уместно слово трейдер,так как физ лицо не сможет работать на реальном (межбанковкском) форекс)-и оказывает влияние на цену. И делая работу он работает так же против такого же тяжеловеса. И никто из них не знает кто из них сильнее. И тут у любого из них может быть осечка. А взять к примеру трейдера который просто сидит и наблюдает за этим поединком -и начинает свою работу только тогда когда есть победитель и работает в одну сторону с победителем. Тут осечка уже отсутствует как явление. (Осечка я пониманию как потерю депозита или убыточные дни или недели) Как понять кто победитель -это уже другая история. Если говорить обо мне,то я работаю именно как наблюдатель за тяжеловесами. И когда победитель себя проявил -то работаю в его сторону. Я в силу своей финансовой деятельности мог бы и войти в число тяжеловесов,но мне комфортно в своей весовой категории) Я описал простыми словами почему и у кого могут быть осечки(я о профессиональных участниках.все кто торгует только cfd в это обозначение не входят) Хорошего вечера.
в книгах ? книги это очень хорошо. Ничто не заменит книги. А осечки могут быть у всех. Ключевое слово могут быть. так как смотря в какой группе тяжеловесов находится этот трейдер. Например трейдер является тяжеловесом(тут вряд ли будет уместно слово трейдер,так как физ лицо не сможет работать на реальном (межбанковкском) форекс)-и оказывает влияние на цену. И делая работу он работает так же против такого же тяжеловеса. И никто из них не знает кто из них сильнее. И тут у любого из них может быть осечка. А взять к примеру трейдера который просто сидит и наблюдает за этим поединком -и начинает свою работу только тогда когда есть победитель и работает в одну сторону с победителем. Тут осечка уже отсутствует как явление. (Осечка я пониманию как потерю депозита или убыточные дни или недели) Как понять кто победитель -это уже другая история. Если говорить обо мне,то я работаю именно как наблюдатель за тяжеловесами. И когда победитель себя проявил -то работаю в его сторону. Я в силу своей финансовой деятельности мог бы и войти в число тяжеловесов,но мне комфортно в своей весовой категории) Я описал простыми словами почему и у кого могут быть осечки(я о профессиональных участниках.все кто торгует только cfd в это обозначение не входят) Хорошего вечера.
CFD - изначально кухонный инструмент. Все кто торгует в кухнях = по-умолчанию мамкины трейдера, которые влияют на рыночные котировки ровно на 0 пунктов :)