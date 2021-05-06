FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 496

Новый комментарий
 
ALEKSANDR GADZERA:

 EURUSD должно рухнуть сейчас снова...


или взлететь))) от этой точки, т.к. волна закончилась...

 
VVT:

EURUSD уже несколько дней стою. как думаешь, пойдёт ли ниже 1,167?

Еще мой пост 4833 посмотри.

 
Aleksandr Yakovlev:

Еще мой пост 4833 посмотри.

Да, понимаю, но мы же не стоять сюда пришли а бегать)

 
VVT:

Да, понимаю, но мы же не стоять сюда пришли а бегать)

Нуууу, кому как)))

Я и постоять не против.

 
VVT:

Да, понимаю, но мы же не стоять сюда пришли а бегать)

Ну и для успокоения. Обычно вот такие хвосты отрабатываются)))


 
)
 
Aleksandr Yakovlev:

Ну и для успокоения. Обычно вот такие хвосты отрабатываются)))


EURUSD  вот смотри как будет, отработается фигура, 1-3 дня постоим на месте и потом рухнем.




 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  вот смотри как будет, отработается фигура, 1-3 дня постоим на месте и потом рухнем.




извини, ничего нового ты не сказал.

Это я знаю.
[Удален]  
Valeriy Yastremskiy:

Что то ни в одной книге не увидел, что жизнь без сливов прошла у трейдеров более успешных. Даже у Баффета были осечки. А настоящие трейдеры... в общем жизнь не позавидуешь, и не у всех хорошо закончилась.

в книгах ? книги это очень хорошо. Ничто не заменит книги. А  осечки могут быть у всех. Ключевое слово могут быть.  так как смотря в какой группе тяжеловесов находится этот трейдер. Например трейдер является тяжеловесом(тут вряд ли будет уместно слово трейдер,так как физ лицо не сможет работать на реальном (межбанковкском) форекс)-и оказывает влияние на цену. И делая работу он работает так же против такого же тяжеловеса. И никто из них не знает кто из них сильнее. И тут у любого из них может быть осечка. А взять к примеру трейдера который просто сидит и наблюдает за этим поединком -и начинает свою работу только тогда когда есть победитель и работает в одну сторону с победителем. Тут осечка уже отсутствует как явление. (Осечка я пониманию как потерю депозита или убыточные дни или недели) Как понять кто победитель -это уже другая история. Если говорить обо мне,то я работаю именно как наблюдатель за тяжеловесами. И когда победитель себя проявил -то работаю в его сторону. Я в силу своей финансовой деятельности мог бы и войти в число тяжеловесов,но мне комфортно в своей весовой категории) Я описал простыми словами почему и у кого могут быть осечки(я о профессиональных участниках.все кто торгует только cfd в это обозначение не входят) Хорошего вечера.

 
Viktar DayTrader:

в книгах ? книги это очень хорошо. Ничто не заменит книги. А  осечки могут быть у всех. Ключевое слово могут быть.  так как смотря в какой группе тяжеловесов находится этот трейдер. Например трейдер является тяжеловесом(тут вряд ли будет уместно слово трейдер,так как физ лицо не сможет работать на реальном (межбанковкском) форекс)-и оказывает влияние на цену. И делая работу он работает так же против такого же тяжеловеса. И никто из них не знает кто из них сильнее. И тут у любого из них может быть осечка. А взять к примеру трейдера который просто сидит и наблюдает за этим поединком -и начинает свою работу только тогда когда есть победитель и работает в одну сторону с победителем. Тут осечка уже отсутствует как явление. (Осечка я пониманию как потерю депозита или убыточные дни или недели) Как понять кто победитель -это уже другая история. Если говорить обо мне,то я работаю именно как наблюдатель за тяжеловесами. И когда победитель себя проявил -то работаю в его сторону. Я в силу своей финансовой деятельности мог бы и войти в число тяжеловесов,но мне комфортно в своей весовой категории) Я описал простыми словами почему и у кого могут быть осечки(я о профессиональных участниках.все кто торгует только cfd в это обозначение не входят) Хорошего вечера.

CFD - изначально кухонный инструмент. Все кто торгует в кухнях = по-умолчанию мамкины трейдера, которые влияют на рыночные котировки ровно на 0 пунктов :)

1...489490491492493494495496497498499500501502503...656
Новый комментарий