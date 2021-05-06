FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 507
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Вы действительно спрашиваете ? Или тролите меня ?) там самое лучшее место для входа на продажу. Без просадки т.е выше не пойдёт цена. Хоть 100 лотов открывайте
Александр, ну конечно же троллю. Открытие было два дня назад по цене 1.17946, но ни сегодня, ни завтра ничего не будет. Флет, однако.
Александр, ну конечно же троллю. Открытие было два дня назад по цене 1.17946, но ни сегодня, ни завтра ничего не будет. Флет, однако.
Не где открытие было я знаю, а то что ничего не будет, это очень вряд ли ) посмотрите как упадём за два дня.
Уже тяпница, у нас нет двух дней )
Уже тяпница, у нас нет двух дней )
))) ну успеем думаю, у мения ещё четверг ))
Тогда Вам и карты в руки.
eur\usd показывает верх 1.18602
- одно плохо, пробита зелёная трендовая - может означать, что это начало разворота вниз
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на 30минутном видно - какое-то время будет опускаться вниз, главное зелёную трендовую что бы не пробило, и цель будет достигнута 1.18602
EURUSD вот так будет, думаю в ближайшее время.
EURGBP
USDCAD немного вниз