FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 507

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ALEKSANDR GADZERA:
Вы действительно спрашиваете ? Или тролите меня ?) там самое лучшее место для входа на продажу. Без просадки т.е выше не пойдёт цена. Хоть 100 лотов открывайте

Александр, ну конечно же троллю. Открытие было два дня назад по цене 1.17946, но ни сегодня, ни завтра ничего не будет. Флет, однако. 

 
Алексей Тарабанов:

Александр, ну конечно же троллю. Открытие было два дня назад по цене 1.17946, но ни сегодня, ни завтра ничего не будет. Флет, однако. 

Не где открытие было я знаю, а то что ничего не будет, это очень вряд ли ) посмотрите как упадём за два дня. Хотя как .... пунктов 100 может быть , не знаю , будет видно. 
 
ALEKSANDR GADZERA:
Не где открытие было я знаю, а то что ничего не будет, это очень вряд ли ) посмотрите как упадём за два дня.

Уже тяпница, у нас нет двух дней )

 
Алексей Тарабанов:

Уже тяпница, у нас нет двух дней )

))) ну успеем думаю, у меня ещё четверг ))
 
ALEKSANDR GADZERA:
))) ну успеем думаю, у мения ещё четверг ))

Тогда Вам и карты в руки. 

[Удален]  
Gold - больше шансов верх к - 1907.21
[Удален]  

eur\usd показывает верх 1.18602

- одно плохо, пробита зелёная трендовая - может означать, что это начало разворота вниз 

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на 30минутном видно - какое-то время будет опускаться вниз, главное зелёную трендовую что бы не пробило, и цель будет достигнута  1.18602

Файлы:
EURUSDH2_1.18602.png  72 kb
EURUSDM30_LeMan_lower.png  60 kb
 

EURUSD  вот так будет, думаю в ближайшее время.


 

EURGBP


 

USDCAD немного вниз


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