FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 150

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Н-да уж. Расколбас будь здоров... 
400 метров на север, 400 метров на юг...
 
Maksim Dlugoborskiy:
Н-да уж. Расколбас будь здоров... 
400 метров на север, 400 метров на юг...

Это у людей в голове...

У организатора все четко! По плану.

Цель, набор, кидок!


И на Фунте поимеют покупашек,  и на Ене цель нарисовали много страниц назад...

Все давно придумано!


Кинул на Фунта еще маляську. Один хрен, придут к цели!!!


 
Lesorub:

Это у людей в голове...

У организатора все четко! По плану.

Цель, набор, кидок!


И на Фунте поимеют покупашек,  и на Ене цель нарисовали много страниц назад...

Все давно придумано!


Кинул на Фунта еще маляську. Один хрен, придут к цели!!!


очень рано..... не пойдет пока вниз думаю, а может и пойдет)

 
Lesorub:

Рано - не поздно! А я пошел, в люлю...


Это сетка?
Мартингейл? 
 
Maksim Dlugoborskiy:
Это сетка?

да

 
Ivan Butko:

да

)
 
Maksim Dlugoborskiy:
Это сетка?
Мартингейл? 

В голове, у многих, Мартингейл. И сети, тоже...      

КУКЛ нае... народ как хо, а он, как маленький, в сказки верит...

Ну, ну...   

 
Lesorub:

В голове, у многих, Мартингейл. И сети, тоже...      

КУКЛ нае... народ как хо, а он, как маленький, в сказки верит...

Ну, ну...   

Не уверен, что понял вас. Ну да ладно, спокойной ночи. )
 

GBPJPY, корректировку на выходные сами делайте, думаю все справятся


 

А что, кто-нибудь реально зарабатывает на форексе? Стоит время тратить?

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