FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 150
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Н-да уж. Расколбас будь здоров...
Это у людей в голове...
У организатора все четко! По плану.
Цель, набор, кидок!
И на Фунте поимеют покупашек, и на Ене цель нарисовали много страниц назад...
Все давно придумано!
Кинул на Фунта еще маляську. Один хрен, придут к цели!!!
Это у людей в голове...
У организатора все четко! По плану.
Цель, набор, кидок!
И на Фунте поимеют покупашек, и на Ене цель нарисовали много страниц назад...
Все давно придумано!
Кинул на Фунта еще маляську. Один хрен, придут к цели!!!
очень рано..... не пойдет пока вниз думаю, а может и пойдет)
Рано - не поздно! А я пошел, в люлю...
Это сетка?
да
да
Это сетка?
В голове, у многих, Мартингейл. И сети, тоже...
КУКЛ нае... народ как хо, а он, как маленький, в сказки верит...
Ну, ну...
В голове, у многих, Мартингейл. И сети, тоже...
КУКЛ нае... народ как хо, а он, как маленький, в сказки верит...
Ну, ну...
GBPJPY, корректировку на выходные сами делайте, думаю все справятся
А что, кто-нибудь реально зарабатывает на форексе? Стоит время тратить?