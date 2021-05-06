FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 605
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так я то и торгую. и компания моя торгует. и торгуем то мы на cash forex(если конечно это вам о чем то говорит) Но и на cfd используем возможность позабирать депозиты. ставочку вроде до 20 000$ в подарок уже поднял(сообщение выше) или ребята торгующие demo cfd ИЛИ РЕАЛ брезгуют 20K,,? В этом ставочка кстати была 100 000$ на руки кэшем успешному трейдеру можно поискать сообщения),так тоже что то из форумных гуру не изъявил желание ее забрать)_ уверен что тут дело не в ставке а просто что тут нет успешных))) Когда находишься с другой стороны графика очень улыбает смотреть на все потуги индикаторщиков уровнищиков и остальных волно алиггаторщиков с фибо заработать денег. Запомните одну истину- цена изменяет индикатор а не индикатор цену. А для успешного трейдинга нужно знать кто изменяет цену))
Привет. Я бы от подарка такого не отказался.
Не возражаю - прямолинейно ни один инструмент не ходит.
Пойдёт ниже - и там прикуплю, ибо на свечах W1 очевиден горизонт - а по классике:
горизонты более склонны к пробою, чем трендовые поддержки/соротивления.
визуально смотрю - да и зигзаг что то вниз метнулся . думаю всё таки вниз ему дорога к 1.32516 - а там уже будет видно.
... думаю всё таки вниз ему дорога к 1.32516 - а там уже будет видно.
Мишки думаю смотрят в 1.3050 - вопрос только как всегда один и тот же - хватит ли силёнок ?
На вчерашнем рывке михи по D1 не дотянули до линии Кинжун-Сен - отсюда, в том числе, и мои сомнения в мишкином потенциале в район 1.3050
А так же не смогли закрепиться под Облаком Ишимку на Н4 - что тоже не прибавляет, конкретно мне, оптимизма за мишек.
В данный момент фунт флэтит в Облаке по Н4 - любые прогнозы на среднюю дистанцию - вилами по воде.
Последнее противостояние... ./
Последнее противостояние... ./
Где вчера цена была, туда и придет
Где вчера цена была, туда и придет
(((Увидем. А так ниже будет цена... /
Пост # 6039 /Шпилька / В начале квадрата... ./
закрыл пока буйки на фунте - какая то стрёмная ситуация...
Не понятно с какой стороны Облака Ишимоку по Н4 будут закрепляться.
закрыл пока буйки на фунте - какая то стрёмная ситуация...
Дальше будут самые сливки... ./
Дальше будут самые сливки... ./
Вполне возможно... Однако в угдайку лупить не интересно.
Вот закрепятся с какой нить стороны Облака - буду кумекать далее... вставать ли вообще на фунта, куда и от куда.